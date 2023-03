Motor wordt weer uit de schuur gehaald na winterstop: hier moet je op letten als je in de lente gaat toeren

Hardrijden op je motorfiets op de Lekdijk of welke andere mooie route in het Groene Hart dan ook? Kom daar niet aan bij Piet Hofman (65) uit Gouda. ,,Waarom zou je? Ok, als je een snelheidsduivel bent, maar als echte motorrijder heb je daar niets aan. Je geniet niet van het landschap en je kunt niet vloeiend door de bochten gaan. Als motorrijder wil je toch genieten?’’