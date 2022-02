Na zwaar ongeluk rijst vraag of e-step wel veilig is: ‘Sommige kunnen wel 70 kilometer per uur’

Albert Heijn gaat duizenden snelladers voor elektri­sche auto's plaatsen

Albert Heijn gaat de komende jaren duizenden snelladers voor elektrische auto's bij de supermarkten plaatsen. In samenwerking met Eneco worden er nog dit jaar 120 snelladers geplaatst, die gezamenlijk 240 laadpunten opleveren. In 2025 moeten er minimaal 2.000 laadpunten gerealiseerd zijn bij AH-filialen in Nederland en België.

