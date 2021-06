Nachtmerrie voor menig automobilist: chauffeur moet combinatie van zo'n veertig meter lang keren op rotonde

Het liep gelukkig allemaal goed af, maar het schouwspel zorgde voor een bijzondere verkeerssituatie. De rotonde was enige tijd dicht.

Het hachelijke moment ontstond toen de vrachtwagenchauffeur vergat rechtsaf te slaan. Dat gebeurde in de buurt van de McDonald’s in Waalwijk. Het uitzonderlijk transportvoertuig van enkele tientallen meters lang - alleen al de lading is 36 meter lang - moest daarop stapje voor stapje keren op de rotonde.