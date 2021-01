‘Nederland pakte sjoemelende automerken onterecht niet aan’

Harde kritiek op subsidiebe­leid voor elektri­sche auto's: ‘Jo­jo-be­leid. Te gek voor woor­den’

5 januari De subsidiepot voor aanschaf van elektrische auto’s in 2021 blijkt al na één dag leeg. Hoewel er door de regering tot 2025 geld is vrijgemaakt om particuliere kopers over de streep te strekken om elektrisch te gaan rijden, faalt het beleid in de praktijk, klaagt de Bovag. ,,Er is een systeem bedacht om het geld te spreiden, maar dat blijkt niet te werken”, aldus de vereniging van garagebedrijven.