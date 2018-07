'Nederlander Bram Schot blijft topman van Audi'

Audi's CEO Rupert Stadler, die momenteel in de gevangenis zit vanwege het dieselschandaal bij de VW Group, zal waarschijnlijk niet terugkeren in zijn functie. Zelfs niet als hij erin slaagt om zijn naam te zuiveren.

Dat zegt een bron die dicht bij de raad van toezicht zit van de VW-Groep tegen Automotive News. Stadler werd op 18 juni in hechtenis genomen door Duitse autoriteiten, die vermoedden dat hij zich met hun onderzoek bemoeide. Volgens Duitse mediaberichten hadden officieren van justitie via diens afgeluisterde telefoon Stadler horen praten over het schorsen van een medewerker die met hen samenwerkte.

Aanklagers geloven dat Stadler fraude heeft gepleegd en valse getuigenissen heeft afgelegd in verband met het dieselgate-schandaal van VW. Stadler blijft minstens tot volgende week in de gevangenis. Of hij daarna op borgtocht vrijgelaten wordt, blijft onduidelijk. Insiders bij VW zeggen dat er een verandering is in het denken bij de topbestuurders en na maanden van bescherming van Stadler. Inmiddels wordt hij gezien als iemand die schade heeft toegebracht aan de organisatie en dat maakt de kans op zijn terugkeer minimaal.