Nederlander Bram Schot officieel benoemd tot topman Audi

Bram Schot is de opvolger van Rupert Stadler. De voormalige topman werd gearresteerd naar aanleiding van het dieselschandaal en werd op non-actief gesteld. Rupert Stadler (55) stond ruim acht jaar aan het roer bij Audi en werd pas na vier maanden in de cel vrijgelaten. Als interim-CEO leidde Bram Schot Audi al sinds juni 2018.

Herbert Diess, Voorzitter van de Raad van Toezicht van Audi en CEO van de Volkswagen Groep: ,,De benoeming van een nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur is een belangrijke basis voor de richting die Audi in wil slaan. Schot heeft in de afgelopen maanden al overtuigend werk afgeleverd. Hij zet vaart achter de veranderingen in cultuur van zijn team en gaat huidige uitdagingen effectief te lijf. Met een sterk mandaat is hij in staat om de verandering van Audi verder te versnellen en het merk naar nieuwe successen te leiden.”