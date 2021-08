Nederlander dreigt vlucht te missen en scheurt met 270 kilometer per uur in Ferrari over Spaanse snelweg

Een Nederlandse man zorgde in Spanje voor een levensgevaarlijke verkeerssituatie door in zijn Ferrari met 270 kilometer per uur over de snelweg te scheuren. Naar eigen zeggen reed hij zo hard, omdat hij een vlucht dreigde te missen in Málaga. De Nederlander werd door de Guardia Civil aangehouden voor het in gevaar brengen van andere weggebruikers.