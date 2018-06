Nederlander wordt de baas bij Audi na arrestatie voorganger

Schot werkt nog maar relatief kort bij Audi. Hij trad afgelopen najaar in dienst bij Audi, nadat hij in 2011 via onder meer Daimler terechtkwam bij Volkswagen, afdeling bedrijfsvoertuigen. Sinds eind vorig jaar is hij lid van de Raad van Bestuur bij Audi; in zijn portefeuille zitten onder meer verkoop en marketing.