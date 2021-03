Nederlanders rijden in relatief oude auto's

Nederlanders rijden in oudere auto's dan automobilisten in onze buurlanden. In Nederland was de gemiddelde personenauto in 2019 11 jaar oud. In België zijn personenauto’s gemiddeld 9,1 jaar oud, in Duitsland 9,6 jaar en in Luxemburg slechts 6,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese autofabrikanten, verenigd in de Acea.

De gemiddelde leeftijd van personenauto’s in de Europese Unie ligt nog iets hoger dan in Nederland: 11,5 jaar. Verder richting het zuiden van Europa lopen de leeftijden op. Zo zit Frankrijk met 10,2 jaar al wat dichter bij de Nederlandse leeftijd en in landen als Italië (11,4 jaar) en Spanje (12,7 jaar) is het wagenpark nóg ouder.

Nederland heeft overigens weer wel een jong wagenpark als het vrachtauto’s betreft. Met een gemiddelde leeftijd van 9,6 jaar zitten we ruim onder het Europees gemiddelde (13 jaar). In België zijn trucks gemiddeld 15,8 jaar oud. Daarentegen zijn bestelbusjes in Nederland relatief oud in vergelijking met de buurlanden. In Nederland zijn die gemiddeld 9,8 jaar oud, tegenover 8,6 jaar in België en 8,1 jaar in Duitsland.

Steeds ouder

Uit de cijfers van de Acea blijkt dat automobilisten in de Europese Unie sowieso in steeds oudere auto's rondrijden. Vier jaar geleden was de gemiddelde personenauto in de EU bijna 10 jaar oud. Tien jaar daarvoor lag de gemiddelde leeftijd van personenauto’s in de EU nog op 8,4 jaar. In Nederland was de gemiddelde leeftijd van personenauto’s vier jaar geleden nog 9,6 jaar. De hogere leeftijd van het huidige wagenpark is onlosmakelijk ook verbonden met de steeds betere kwaliteit van auto's: ze gaan simpelweg steeds langer mee. Zo is onder meer het roestprobleem in de afgelopen decennia stevig aangepakt.

