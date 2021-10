Nederlandse benzineprijs gaat richting de 2,10 euro per liter

Nieuwe, Nederland­se fiets moet hét alterna­tief voor de auto worden: topsnel­heid 50 km/u

13 oktober De hippe e-bikes van VanMoof vliegen de winkel uit en de oprichters, broers Taco en Ties Carlier maken hun entree in de Quote 500. Het gaat hard met het Nederlandse fietsmerk, maar het kan nog harder. Letterlijk. Vandaag onthulde het bedrijf zijn nieuwste ‘hyperbike’: een elektrische fiets die 50 kilometer per uur gaat. Hij is bedoeld als hét alternatief voor de auto in en om de stad.