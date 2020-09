Nederlandse snelweg wordt proeftuin voor duurzaam asfalt en bamboeborden

Consumen­ten­bond wil verkoopver­bod onveilige kindergor­del

8 september De kindergordel SmartKidBelt is volgens de Consumentenbond onveilig en moet van de markt worden gehaald. De bond zegt dat uit een botsproef naar voren is gekomen dat het systeem ernstige tekortkomingen heeft. De gordel is te koop via onder meer Amazon.nl en bol.com, maar de Consumentenbond wil een verkoopverbod en terugroepactie.