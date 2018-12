Nederlandse topman zet Audi onder stroom: tien puur elektrische auto's binnen vijf jaar

Ernstige klachten over huurauto’s buitenland

3 december ‘Agressieve verkoop van onnodige verzekeringen’ is de meest genoemde klacht over huurauto’s in het buitenland. De Consumentenbond krijgt jaarlijks meer klachten over misstanden bij verhuurbedrijven. Reden voor de bond om nadrukkelijker te waarschuwen voor trucs en misleiding.