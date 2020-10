Nederlandse vliegende auto mag officieel de weg op: eerste exemplaren in 2023 afgeleverd

videoDe vliegende auto van het bedrijf PAL-V heeft een Europese typegoedkeuring gekregen om de openbare weg op te gaan. Maar voordat hij ook de lucht in mag is nog groen licht nodig van de Europese toezichthouder voor de luchtvaart. PAL-V verwacht in 2023 de eerste vliegende auto's aan klanten te kunnen afleveren.

De Europese typegoedkeuring, verstrekt door de RDW, geldt op dit moment voor slechts één auto. Maar PAL-V ziet het als een mijlpaal dat hij nu officieel op kenteken mag worden gezet en er uitgebreide tests op de openbare weg mogelijk zijn. De goedkeuring betekent echter niet dat de vliegende auto nu klaar is voor serieproductie. Daarvoor moet de RDW eerst de productielocatie beoordelen, om er zeker van te zijn dat elk voertuig volgens dezelfde Europese kwaliteitseisen geproduceerd kan worden.

De techniek van de PAL-V is gebaseerd op een zogeheten gyrokopter met zijn duwpropeller aan de achterkant en rotor op het dak. De duwpropeller zorgt voor voorwaartse snelheid tijdens het opstijgen. Vervolgens gaat de rotor draaien door de luchtstroming. Deze rotor levert de aerodynamische lift, net zoals de vleugel van een vliegtuig. De rotor zelf is niet aangedreven, maar voor de aandrijving zorgen twee Rotax vliegtuigmotoren. De transformatie van de wegvariant naar de luchtvariant en andersom hoort niet meer dan 5 à 10 minuten in beslag te nemen. Minder dan de gemiddelde tankbeurt dus. Over tanken gesproken: de Liberty kun je gewoon vullen met Euro 95.

Startbaan

Het toestel heeft altijd een korte start- en landingsbaan nodig. De PAL-V kan dus niet verticaal opstijgen en dat is meteen het belangrijkste verschil met de meeste andere (Vertical Take Off and Landing: VTOL) vliegende auto's die momenteel ontwikkeld worden. Dat zijn een soort van grote drones. De elektrisch aangedreven rotorbladen daarvan kunnen bij sommige modellen verticaal (om op te stijgen en te landen) gepositioneerd worden of horizontaal: om met flinke snelheid voorwaarts te vliegen.

Volledige onafhankelijkheid van start- en landingsbanen biedt natuurlijk veel meer vrijheid voor een vliegende auto. En dat is niet het enige minpunt van de PAL-V, zijn verbrandingsmotor met uitlaatgassen is ook niet helemaal van deze tijd. Deze handicaps van de PAL-V zijn vooral het gevolg van de lange ontwikkelingstijd. Toen hij in 2007 werd bedacht, was simpelweg niet voorzien dat rond deze tijd elektrische aandrijving de voorkeur geniet én dat er allerlei andere, op drones lijkende concurrenten zouden komen.

Meerkerk

Hoe dan ook, volgend jaar worden de laatste testvluchten met de PAL-V uitgevoerd en de fabrikant hoopt dat de Liberty vanaf 2022 overal in Europa mag vliegen. Er was eerder al een testlocatie voor de proefvluchten bekendgemaakt, in de omgeving van Meerkerk. Volgens een woordvoerder van PAL-V voert het bedrijf inmiddels gesprekken met Nederlandse gemeenten om in de toekomst landingsbanen van ongeveer 300 meter te bouwen bij afritten van snelwegen.

,,Het is straks het enige voertuig waarmee je van deur-tot deur kan vliegen en rijden. Je stapt in de auto bij je huis en rijdt dan naar een vliegveldje om op te stijgen”, vertelt een woordvoerder van PAL-V. Het bedrijf zegt inmiddels meer dan dertig bestellingen genoteerd te hebben. De eerste, in een beperkt aantal geproduceerde versie kost een half miljoen euro.

Startbaan van 180 meter nodig Tijdens het rijden zijn de mast en rotor van de PAL-V naar achteren ingeklapt. Om te vliegen, moet de bestuurder beide handmatig uitklappen. Voor het opstijgen heeft de PAL-V een startbaan zo’n 180 meter nodig; voor het landen slechts 30 meter. De PAL-V vliegt met een maximale snelheid van 180 km/h en kan met een volle tank ruim 400 kilometer afleggen. Het voertuig voldoet aan de veiligheidsnormen voor een driewieler, die anders zijn dan bij gewone auto’s. Zo zijn er geen botsproeven nodig. De PAL-V heeft ook geen airbags, want deze zouden tijdens de landing onbedoeld geactiveerd kunnen worden.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA