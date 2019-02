Nederlandse Youtuber koopt tank en haalt motor uit elkaar

Vraag & Antwoord In Nederland maken we ook elektri­sche trucks

17 februari Laatst las ik een artikel over elektrische vrachtwagens waarin - terecht - Tesla en Volvo werden genoemd. Maar wist u dat in het Brabantse Westerhoven het bedrijf E-Trucks Europe al meer dan vijf jaar elektrische vrachtwagens van het zware kaliber maakt? Het gaat hier vooral om huisvuilwagens met een elektromotor, die ook voor waterstof geschikt te maken zijn. Dit Nederlandse bedrijf was de eerste in Europa, wellicht zelfs in de wereld. De trucks rijden al in de gemeenten Breda, Amsterdam en de Groningen. -Wim Firet