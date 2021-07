Nederlandse zonneauto rijdt 710 kilometer op één lading: ‘Ik kreeg er kippenvel van’

Na vijf jaar tekentafel, computermodellen en testsimulaties was daar afgelopen weekend dé grote praktijktest op het circuit in Aldenhoven, net over de Limburgse grens in Duitsland. Hoe lang en ver kan de ingenieuze elektrische auto eigenlijk rijden? Nou: in negen uur rijden op een constante snelheid van 85 kilometer per uur kwam de Lightyear One 710 kilometer ver. Dat is ver voorbij Parijs. Zonder laden dus. Nog niet eerder heeft een elektrische auto zo’n lange afstand gereden op een relatief kleine batterij (60 KWh).