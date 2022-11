Niet Tesla, niet Mercedes: dit is het meest waardevolle automerk ter wereld

Bijna geen enkele andere industrie verkeert momenteel in zo’n staat van beroering als de auto-industrie. Dat komt vooral door de sterke digitalisatie, de tekorten aan chips en grondstoffen en de snelle overgang naar het elektrische tijdperk. Desondanks staan twee autofabrikanten in de top tien van meest waardevolle merken ter wereld.

Door alle perikelen zijn autofabrikanten echter nog niet in staat de achterstand op de wereldtoppers in te lopen. Net als vorig jaar is Apple het meest waardevolle merk ter wereld in Interbrand’s Best Global Brands Report 2022, gevolgd door Microsoft, Amazon en Google. Tesla staat op de twaalfde plaats. Het elektrische automerk van Elon Musk is een van de snelst groeiende bedrijven van het afgelopen jaar.

Mercedes op plek 6

Mercedes is met een achtste plek weliswaar niet het meest waardevolle automerk, maar wel de enige groep uit Europa in de top tien. Net voor Mercedes behaalt de Toyota-groep de zesde plaats. De Japanners, die vorig jaar opnieuw de grootste autofabrikant ter wereld waren met meer dan tien miljoen geproduceerde voertuigen, stelt ook in 2022 de trofee voor het meest waardevolle automerk veilig.

Veertien automerken in top 100

BMW is de tweede Duitse autofabrikant op de lijst, met één plaats achter Tesla, op plek 13. De Japanse autofabrikant Honda staat op de 26ste plaats, Hyundai op de 35ste plaats en Audi op de 46ste plaats, dat zelfs afstand wist te nemen van het moederbedrijf Volkswagen (op plek 48). Ford staat op de 50ste plaats en Porsche, ondanks de recente beursgang, op de 53ste plaats, gevolgd door Nissan (61ste plaats), Ferrari (75ste plaats), Kia (87ste plaats), Land Rover (98) en BMW-dochter Mini op de 99ste plaats.

De kracht van merken

In totaal vertegenwoordigen de honderd meest waardevolle merken uit de Interbrands-ranglijst in 2022 een totale waarde van bijna 3,1 miljard dollar. Dat betekent niet alleen een stijging van 16 procent ten opzichte van 2021, het is ook voor het eerst dat de grens van 3 miljard dollar gepasseerd wordt. Saillant detail: de top 10 van de Interbrands-ranglijst is met een merkwaarde van 1,65 miljard dollar meer waard dan de overige negentig merken samen. Alleen al de drie topmerken zijn goed voor 53 procent, met een totale waarde van 1,65 miljard dollar.

Financiële prestaties

Om in de Best Global Brands-lijst van Interbrand te worden opgenomen moet je als bedrijf aanwezig zijn op minstens drie grote continenten, goed zichtbaar zijn in opkomende markten en moet het bedrijf 30 procent van de omzet van buiten het thuisland halen. Ook mag maximaal de helft van de omzet op één continent worden behaald. Er wordt vooral gekeken naar de financiële prestaties van de producten of services van het merk, de rol van het merk in het aankoopbeslissingsproces en de kracht van het merk om toekomstige inkomsten veilig te stellen.

