Nieuw onderzoek toont aan: Met cannabis achter het stuur hoeft niet gevaarlijk te zijn

Nu cannabis in steeds meer landen legaal is - waaronder Canada en veel staten in de VS - neemt de aandacht voor wiet in het verkeer toe. ,,Wereldwijd leven bij beleidsmakers veel vragen over het gebruik ervan,” vertelt de Maastrichtse hoogleraar Psychofarmacologie Jan Ramaekers. In veel landen vonden controles altijd plaats in het kader van de drugsopsporing, legt hij uit, niet vanwege de verkeersveiligheid.