Nieuwe accu al na een paar maanden uitgeput: kan dat?

Vraag: ‘Mijn auto heeft binnen een jaar al twee keer een nieuwe accu gekregen. De eerste keer na een vakantie van twee weken. De accu was toen vijf jaar oud. Maar zeven maanden later moest er wéér een nieuwe in. Mijn auto had toen bijna vier weken lang in een parkeergarage stilgestaan, vanwege een vakantie. De man van de ANWB Wegenwacht vertelde dat het vaker gebeurt wanneer iemand na zo’n tijd zijn auto komt ophalen en de afstandsbediening gebruikt. Van het stroomgebruik zou de accu defect kunnen raken. Is dat inderdaad mogelijk?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat de eerste accu het heeft begeven, kan ik begrijpen. Na vijf jaar gebruik is dat niet uitzonderlijk. Maar dat een gloednieuwe accu al na zeven maanden uitgeput is, vind ik onacceptabel. Of de accu was van slechte kwaliteit of er zat in uw auto een verborgen stroomslurper. Dat laatste kan weleens voorkomen en zeker als de auto dan een maand stilstaat, kan dat fataal zijn voor de levensduur van de accu. Normaliter moet zo’n nieuwe accu het moeiteloos volhouden als een auto een maand niet wordt gebruikt. Ik kan die opmerking van de man van de ANWB Wegenwacht wel volgen. De elektronica in een auto is kwetsbaar en kan soms tot vervelende verrassingen leiden. Maar toch, de accu van een moderne auto moet zo’n situatie gemakkelijk aankunnen.

Wel is het zo dat moderne auto’s veel meer elektronica aan boord hebben dan de auto’s uit vroegere tijden. Dat vraagt meer energie van de accu, waardoor die eerder uitgeput is. Niet voor niets worden steeds meer auto’s voorzien van een extra boordspanning van 48 Volt, naast de oude vertrouwde 12 Volt. Die extra spanning is voor de grootverbruikers aan boord, maar ook handig voor elektrische ondersteuning van de verbrandingsmotor, waardoor een zogenoemde mild-hybrid ontstaat.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar auto@dpgmedia.nl

