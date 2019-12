‘Nieuwe auto’s slechter voor het klimaat’

De cijfers, die deze week zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bevestigen wat trends in Europa al eerder aangaven. Voor dieselauto’s gaat het volgens het Belgische onderzoek om een stijging van 88 naar 91 gram CO2 per kilometer, bij benzineauto's ging de uitstoot van 107 naar 111 gram.



De berekening is uitgevoerd aan de hand van de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven auto's, schrijft De Standaard. Het is volgens de Belgen een logisch gevolg van het feit dat er minder diesels worden verkocht en meer benzinewagens, die meer uitstoten. Daardoor neemt de gemiddelde uitstoot van alle nieuw verkochte auto's toe. Voor het klimaat zijn diesels immers beter dan benzinewagens. Het beleid om diesel te ontmoedigen, heeft dus een negatief effect op het klimaat. Voor de luchtkwaliteit is dat beleid wel gunstig.



Ook de nieuwe uitlaatgastest WLTP zorgt overigens voor een gemiddeld hogere gemeten uitstoot; de uitkomsten bij deze test zijn immers hoger dan voorheen. Bovendien speelt de populariteit van de SUV een rol. Steeds meer automobilisten kiezen voor een relatief zware, hoge SUV of cross-over, die gemiddeld meer brandstof verbruikt dan een stationwagon, hatchback of sedan.