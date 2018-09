Nieuwe BMW X5 plug-in hybride komt elektrisch 80 kilometer ver

Uber waakt over passagiers in de taxi: 'Gaat het wel goed met je?'

8:36 Uber stuurt voortaan een berichtje naar de smartphone van passagiers in de taxi wanneer het erop lijkt dat een van zijn auto's een ongeluk heeft gehad. De passagier moet via zijn app een paar vragen beantwoorden. Als er inderdaad iets is gebeurd, raadt Uber aan om een alarmnummer te bellen.