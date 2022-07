Nieuwe Citroën C4 X: zelfs een zakelijke vierdeurs sedan hoeft niet normaal te zijn

Liefst doet Citroën alles een beetje anders. Neem de eigenzinnige C4. Of de typische Citroën-kenmerken van dit model zo gunstig uitpakken in de verkoopstatistieken, blijft echter de vraag. Daarom komt Citroën met een zakelijke vierdeurs uitvoering van de C4. Al is ook deze vierdeurs sedan weer nét een beetje anders.

Citroën is niet vies van de mengvormen. Zo wordt de grote C5 X aangeprezen als kruising tussen een stoere SUV en een sportieve stationwagon. Ook de compacte, hoog op de poten gezette Citroën C4 is van alles en nog wat: geen pure vijfdeurs hatchback, geen echte SUV, maar iets ertussenin. Dat maakt van de C4 beslist een eigenzinnige verschijning – zoals het volgens liefhebbers een Citroën betaamt.

Maar bij het grote publiek valt de auto daardoor niet meteen in de smaak. Het Franse merk lijkt zich dat te realiseren, en presenteert de C4 nu als zakelijke vierdeurs sedan. Een auto die z’n uiterste best doet om juist níét op een zakelijke vierdeurs sedan te lijken.

C4 X is wel degelijk een vierdeurs sedan

Eerste indruk bij de onthulling van de nieuwe C4 X: waarom heeft Citroën van de C4 opnieuw een hatchback gemaakt? De lang naar achteren gerekte dakstijlen gaan naadloos over in het achterpaneel, een vorm die doet vermoeden dat ook de C4 X een grote achterklep heeft. Maar schijn bedriegt: de achterklep scharniert vlak onder de achterruit open – dit is dus wel degelijk een sedan.

Volledig scherm © Citroën

Schuin van achteren bekeken herinnert de C4 X niet alleen aan de aloude Citroën C5 Berline (2008-2017), maar bijvoorbeeld ook aan de elektrisch aangedreven Polestar 2. Dat komt mede doordat de C4 X wat hoger op zijn wielen staat dan traditionele modellen uit de compacte middenklasse, met zwarte kunststof randen om de wielkuipen die het stoere SUV-karakter van de auto moeten benadrukken. Lange led-slingers voor de achterlichten gebruikt Citroën niet; op het kofferdeksel zijn tussen de achterlichten de ‘double chévron’ en de merknaam Citroën in blokletters aangebracht.

Volledig scherm © Citroën

Vergeleken met de reguliere Citroën C4 is er 24 centimeter extra lengte aan de nieuwe vierdeurs C4 X toegevoegd. Zo vult de auto precies het gat op tussen de C4 en de C5 X. De extra lengte van de C4 X zit volledig achter de achterwielen. Oftewel: in de kofferbak. Die heeft een inhoud van 510 liter, een toename van 130 liter ten opzichte van de hatchback.

De inzittenden kunnen weliswaar extra bagage meenemen, zelf profiteren ze niet van de verlenging van de carrosserie. De afstand tussen de voor- en de achteras blijft bij de C4 X ongewijzigd (2,67 meter). Daardoor blijft het achterin schipperen met de leefruimte, al haast Citroën zich wel te melden dat het comfort op de achterbank is toegenomen door de enkele graden naar achteren gekantelde rugleuning.

Volledig scherm © Citroën

Citroën had de grotere kofferbak van de C4 X kunnen uitbuiten door wat praktische zaken toe te voegen. Bijvoorbeeld een hendeltje in de wand van de bagageruimte, waarmee de rugleuning van de achterbank kan worden neergeklapt. Voor extra bagageruimte moet je nu eerst de achterportieren openen en de gedeelde rugleuning bij de hoofdsteunen ontgrendelen. Wanneer de achterbank eenmaal plat is gelegd, zit er in de laadvloer bovendien een hinderlijk hoogteverschil, waardoor zware stukken bagage niet verder naar voren geschoven kunnen worden. Kleinigheden waarmee de Citroën C4 X bonuspunten had kunnen verdienen.

Alleen als elektrische ëC4 X

De Citroën C4 X kan in het najaar worden besteld, de eerste exemplaren zullen naar alle waarschijnlijkheid begin 2023 op de Nederlandse weg verschijnen. Het Franse merk heeft besloten de auto alleen als volledig elektrische ëC4 X in Nederland te gaan verkopen. Benzine- en dieselmotoren blijven voorbehouden aan andere markten.

De techniek van de ëC4 X is bekend: hij wordt aangedreven door een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor, die zijn stroom put uit een accupakket met een capaciteit van 50 kWh. Daarmee ligt een actieradius van zo’n 360 kilometer binnen bereik. De batterijen zijn in 30 minuten tot 80 procent opgeladen; Citroën zegt dat een laadsnelheid van 10 kilometer per minuut haalbaar is.

Over de standaarduitrusting en de prijzen van de Citroën ëC4 X valt op dit moment nog niets zinnigs te vertellen. Deze gegevens worden in aanloop naar de marktintroductie in het najaar bekendgemaakt. Comfortverhogende zaken als de zacht beklede Advanced Comfort Seats en de Progressive Hydraulic Cushions voor de wielophanging zullen zonder meerprijs worden geleverd. Naar verwachting wordt de ëC4 X 400 à 500 euro duurder dan de C4 hatchback.

Volledig scherm © Citroën

Volledig scherm © Citroën

Volledig scherm © Citroën

Volledig scherm © Citroën

Volledig scherm © Citroën

