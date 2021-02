Nieuwe DS 4 komt ook als avontuurlijke DS 4 Cross

DS breidt zijn momenteel uit drie modellen bestaande gamma uit met de volledig nieuwe DS 4 en DS 4 Cross. De 4 volgt het gelijknamige model op dat in 2018 van de Nederlandse markt verdween. De DS 4 en diens iets avontuurlijker aangeklede Cross-broertje komen op de markt als plug-in hybride en staan in het vierde kwartaal van dit jaar bij de Nederlandse dealers.

De jongste DS 4 is met naar DS-maatstaven relatief strakke vormgeving een interessant model, maar het feit dat dit een technisch broertje is van de volgende generatie Peugeot 308 en Opel Astra is, maakt hem extra interessant.

De nieuwe DS 4 is meer dan zijn voorganger een auto die het midden houdt tussen een conventionele hatchback en een cross-over. Hij is 4,4 meter lang, 1,83 meter breed en 1,47 meter hoog. Met die afmetingen is hij zo’n 15 centimeter langer dan bijvoorbeeld de huidige Peugeot 308. De bagageruimte heeft een inhoud van 440 liter en daarmee troeft de Fransman de Volkswagen Golf (381 liter) en Ford Focus (375 liter) met gemak af. Opvallend zijn de wielen die onder de DS 4 zitten, die zijn namelijk tot 20 inch groot.

Doorontwikkeling

Onderhuids gaat echter geen volledig nieuw platform schuil. De DS 4 staat op een doorontwikkeling van het EMP2-platform waarvan de reeds genoemde 308 en grote broers DS 7 Crossback en DS 9 gebruik maken. Toch is 70 procent van het platform volledig nieuw. Direct bij zijn introductie is de nieuwe DS 4 verkrijgbaar met een 225 pk plug-in hybride aandrijflijn die bestaat uit een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor en een 110 pk krachtige elektromotor die in de achttraps automaat is verwerkt. Deze stekkerversie krijgt de van DS bekende aanduiding E-Tense en hij moet dankzij zijn 12,4 kWh accupakket 50 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden.

Volledig scherm DS4 © DS

DS Automobiles geeft aan dat het platform ook geschikt is voor een volledig elektrische uitvoering, al zit die vooralsnog niet in het vat. De DS 4 E-Tense staat op 20 inch lichtmetalen wielen, die zijn voorzien van aerodynamische inzetstukken om de luchtweerstand tot een minimum te beperken. Liever geen plug-in? Geen probleem. De DS 4 is ook te bestellen met de bekende PureTech 130- en PureTech 180-benzinemotoren, die altijd gekoppeld zijn aan een achttraps automaat. Dieselen is niet (meer) mogelijk.

Minder tierelantijnen

De carrosserie is met minder tierelantijnen besprenkeld dan die van bijvoorbeeld de DS 7 Crossback. Dat wil niet zeggen dat het model niet als DS herkenbaar is. Opvallend zijn de markante achterlichten en scherpere koplampen die optisch overlopen in een hoekige, uit twee rijen van 49 ledjes bestaande dagrijverlichting. De DS 4 heeft verder opvallend vormgegeven zijspiegelkappen en verzonken deurgrepen. Het dak loopt opvallend ver naar achteren door, waardoor de achterruit optisch kleiner lijkt dan -ie is. De in 2015 op de vorige generatie DS 4 geïntroduceerde Crossback-variant vindt opvolging in de net wat stoerdere DS 4 Cross.

Volledig scherm DS4 © DS

Zalmleer

Hoewel het interieur net als het exterieur glimmende verwennerij herbergt, oogt het strakker en rustiger dan dat van de 3 en 7 Crossback. In een dunne strook op het dashboard zijn de knoppen voor de klimaatregeling, maar ook de ventilatieroosters ondergebracht. Erboven vinden we een 10 inch groot infotainmentsysteem dat DS ‘Iris System’ noemt. Opvallend is ook de plaatsing van de buitenste ventilatieroosters: in de portieren.

In de middentunnel zit onder meer de bijzonder vormgegeven keuzehendel (E-Toggle) van de automatische transmissie. Erboven zit een 5-inch touchscreen waarmee ook het infotainmentsysteem is aan te sturen. DS heeft diverse soorten materialen voor de afwerking van het interieur liggen. Zo is er niet alleen alcantara, koolstofvezel en hout, maar ook zalmleer aanwezig. DS Automobiles meldt AutoWeek dat het waarschijnlijk voor het eerst is dat interieurdelen van een auto af te werken zijn met gelooide zalmhuid.

Op het wegdek geprojecteerd

Minstens zo interessant als de term zalmleer is het beschikbare systeem dat het gebruikelijke head-up display vervangt. Via augmented reality is dit DS Extended Head-up Display geheten systeem in staat de bestuurder informatie recht voor de neus van de bestuurder te projecteren, als ware het vier meter voor de auto op het wegdek geprojecteerd. De breedte van dit ‘display’ bedraagt ruim een halve meter.

Net als de DS 3 Crossback en DS 7 Crossback is de DS 4 in staat om ‘semi-autonoom’ zijn gang te gaan. Het opgewaardeerde systeem heet ‘DS Drive Assist 2.0'. De DS 4 kan door de adaptieve cruisecontrol ook volledig tot stilstand worden gebracht, maar kan de auto ook weer op gang brengen als de voorligger gaat rijden. Het systeem kan ‘m niet alleen semi-automatisch laten inhalen, maar past ook de snelheid aan voor bochten en past de cruise-control eveneens aan op basis van verkeersborden. Tot slot geeft DS de nieuwe 4 onder meer het van de 7 Crossback bekende Active Scan Suspension mee, dat vooruit kijkt naar oneffenheden in de weg en het onderstel daarop aanpast, evenals het nachtzichtsysteem Night Vision.

Volledig scherm DS4 © DS

