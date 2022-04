Nieuwe eigenaar Ferrari crasht binnen drie kilometer na aanschaf

De Derbyshire Roads Policing Unit schreef op Twitter: ‘Bestuurder kocht vanmorgen een Ferrari en crashte nadat hij er minder dan twee mijl mee had gereden. Geen gewonden.’ De man had de supersportwagen diezelfde ochtend gekocht.

670 pk

De Ferrari 488 GTB is de opvolger van de 458 Italia en heeft een 3,9 liter V8-biturbo motor. De middenmotor levert zijn vermogen van 670 pk aan de achterwielen en dus moet je wel over enige ervaring beschikken om dit soort auto's in bedwang te houden.

Oorzaak

Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend, maar het lijkt erop dat de auto in een slip is geraakt en vervolgens onder de vangrail of een andere auto is geschoten. Het resultaat: twee beschadigde koplampen en een kapotte voorbumper en motorkap. De schade lijkt goed te herstellen, maar goedkoop zal het niet zijn.