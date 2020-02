Nieuwe, Europese batterijenfabrieken als wapen tegen het Aziatische monopolie

Duitsland en Frankrijk hebben gezamenlijk een proeffabriek voor accucellen in het zuid-Franse Nersac geopend. Ook beloofden zij miljarden euro’s aan investeringen voor deze industrie, om minder afhankelijk te worden van Aziatische landen, die nu het monopolie hebben in de markt voor batterijen voor elektrische auto's.

De investeringen brengen ook de eerder geplande accufabriek in het Duitse Kaiserslautern een belangrijke stap dichterbij. De Franse president Emmanuel Macron noemde het Europese project een ‘Airbus van accu’s’, toen hij samen met de Duitse minister van onderzoek Anja Karliczek de toekomstige fabriek van accuproducent Saft in Nersac bezocht.

Macron waarschuwde dat Europa onafhankelijker moet worden van accufabrikanten in Azië. Deze kunnen de prijzen immers naar believen verhogen als ze het monopolie hebben. ,,Dit is de eerste keer sinds de oprichting van Airbus dat we een industriële productie op deze schaal hebben opgebouwd”, voegde de Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire eraan toe, verwijzend naar de Europese vliegtuigbouwer.

Gedomineerd door Azië

De markt voor accucellen voor elektrische auto’s wordt momenteel gedomineerd door bedrijven uit China (CATL), Japan (Panasonic) en Zuid-Korea (LG Chem en Samsung). Europese bedrijven hebben tot nu toe de grootschalige productie van accucellen vermeden. Ze zijn bang voor de hoge risico’s en kosten die ermee gepaard gaan. ,,Europa moet de hele waardeketen voor de productie van accu’s afdekken”, benadrukte Karliczek. ,,We willen niet afhankelijk zijn van andere landen voor deze belangrijke technologie.” Le Maire prees nadrukkelijk de rol van zijn Duitse collega Peter Altmaier, die de alliantie met Frankrijk had geïnitieerd.

Ook in Duitsland

Volgens Saft, dat onderdeel uitmaakt van Total, zal de proeffabriek in Nersac uiterlijk in 2023 klaar zijn. Er zijn investeringen van ongeveer 200 miljoen euro gepland. ,,De proefproductiefaciliteit die we hier nu hebben is in feite de voorloper van de serieproductie van de accucellen,” zei Karliczek. Het is de bedoeling dat de serieproductie start in Douvrin in Noord-Frankrijk en in Kaiserslautern bij Opel. Achter de plannen zit een consortium van Opel, PSA (het moederbedrijf van Opel) en Juice.

De Duitse regering heeft subsidies van ten minste een miljard euro toegezegd voor het opzetten van een lokale productie van accucellen. BMW is bijvoorbeeld betrokken bij een tweede groot Europees project. Onlangs nog kwamen vertegenwoordigers van Europese landen en bedrijven in Berlijn bijeen om verdere stappen te bespreken. Volgens de industrie heeft Tesla ook federale subsidies aangevraagd voor de productie van accucellen en voor onderzoek in Duitsland. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s is van plan een fabriek op te zetten in Brandenburg. Het is nog niet duidelijk of Tesla ook aan een dergelijk groot project wil deelnemen.

Ruim 2000 banen

Macron zei dat de serieproductie van batterijcellen in beide landen op de lange termijn ieder 2000 tot 2500 banen kan opleveren. Michael Lohscheller, CEO van Opel, legt in Rüsselsheim uit: ,,In Kaiserslautern bouwen we de grootste Duitse fabriek voor batterijcellen. Samen met onze partner Saft investeren we miljarden euro’s en creëren we 2000 banen”.