Nieuwe Mercedes B-Klasse: de MPV vervolmaakt

Rij-impressieDe Mercedes-Benz B-Klasse is compleet vernieuwd. De auto is lager, breder, dynamischer en voorzien van een top-interieur dat de concurrentie in de schaduw stelt. Jammer alleen dat de markt voor MPV's als geheel keihard instort.

De nieuwe B-Klasse kwam er vooral om BMW bij te blijven, dat met de 2-serie Active Tourer en Gran Tourer goede zaken doet. Helaas gaat het met de MPV’s als geheel matig. Het lijkt wel alsof alles wat tegenwoordig niet minimaal een paar SUV-trekjes heeft bij voorbaat is gedoemd tot een bestaan als winkeldochter.

Volledig scherm Mercedes-Benz B-Klasse, denimblau Mercedes-Benz B-Class, denim blue © Daimler AG

Aan de B-Klasse als product zal het niet liggen. Stap in en je waant je in de kamer van een net geopend duur designhotel. Prachtige materialen, een mooie vormgeving en trendy kleurcombinaties zorgen ervoor dat je je direct thuis voelt in dit avantgardistische interieur. Wat ook opvalt is de ruimtebeleving. Het dashboard is zo opgezet dat de auto breder lijkt en dankzij de opvallende ventilatieroosters en mooie displays waan je je in een auto die veel duurder is. De sfeerverlichting met 64 kleuren en tien kleurwerelden, een unieke uitrusting in dit segment, maakt individuele aanpassing – zelfs aan de gemoedstoestand – mogelijk.

Volledig scherm Mercedes-Benz B-Klasse, Leder macchiato Mercedes-Benz B-Class, Leather macchiato © Daimler AG

Het is een openbaring in vergelijking met de buitenzijde van de auto, die weliswaar dynamischer oogt dan zijn voorganger maar toch herkenbaar blijft als B-Klasse . Om de dynamiek iets meer te benadrukken werd de daklijn verlaagd en de wielmaat vergroot. Dat, in combinatie met de lagere voorzijde en bredere schouderpartij, geeft je minder het ‘busjesgevoel’ dat veel compacte MPV’s kenmerkt. Aan de voorzijde zien we andere koplampen, aan de achterzijde bevinden zich ook nieuwe verlichtingsunits en bumpers met diffusor-look. De B-Klasse heeft nu de laagste luchtweerstand in zijn segment met een Cw-waarde van 0,24.

Volledig scherm Mercedes-Benz B-Klasse, Leder macchiato Mercedes-Benz B-Class, Leather macchiato © Daimler AG

De auto biedt een nog beter ruimtegevoel dan het vorige model. De vijf ronde luchtuitstroomopeningen in het interieur hebben een hoogwaardige turbine-look met een fraaie vormgeving, waarbij de wereld van de luchtvaart als inspiratiebron diende. Andere sterke punten zijn de standaard touchscreenbediening en de navigatieweergave met augmented reality-technologie. Je ziet op een beeldscherm de rotonde ‘live’ voor je en waar je eraf moet staat een pijl in beeld. Ook de intelligente spraakbediening die wordt geactiveerd met het trefwoord ‘Hey Mercedes’ is de moeite waard.

Volledig scherm Mercedes-Benz B-Klasse, denimblau Mercedes-Benz B-Class, denim blue © Daimler AG

Doordat je iets lager zit dan voorheen, biedt de auto een sportievere rijsensatie. De lagere ruitlijn zorgt bovendien voor een beter zicht rondom. Tegen meerprijs zijn orthopedisch verantwoorde stoelen leverbaar, die regelmatig de hoek van de zitting en de rugleuning minimaal veranderen en zo rugklachten helpen voorkomen. Deze innovatie is leverbaar voor de voorstoelen in combinatie met volledig elektrische stoelverstelling met memoryfunctie. Maar ook de standaard stoelen zijn comfortabeler en hebben een groter verstelbereik.

Volledig scherm Mercedes-Benz B-Klasse, denimblau Mercedes-Benz B-Class, denim blue © Daimler AG

De wegligging moest comfortabeler worden, maar de B-Klasse mocht niet aan dynamiek verliezen. Dat is gelukt, alhoewel het eigenlijk nooit een dynamische auto is geweest. Het onderstel is nu nog zachter. In de door ons gereden uitvoering met instelbaar onderstel was het in de Comfort-stand zelfs zo zacht dat je moet oppassen dat je niet wagenziek wordt door de bijna Amerikaanse afstemming.

Volledig scherm Mercedes-Benz B-Klasse, denimblau Mercedes-Benz B-Class, denim blue © Daimler AG

Qua kofferbak ga je er bij de nieuwe B-Klasse wel op achteruit. Er past 455 liter aan bagage in, oftewel 33 liter minder dan bij het oude model. Wie in de markt is voor een B-Klasse kan daarom beter wachten tot de zomer. Dan is het mogelijk om een exemplaar te bestellen waarvan de stoelen over een afstand van 14 centimeter te verstellen zijn om de bagageruimte achter de achterbank uit te breiden van 455 naar 705 liter. Ook krijgt dan de voorstoel een neerklapbare rugleuning, zodat er dan plek is voor langere voorwerpen. Bij neergeklapte achterbankleuning en belading tot het dak biedt de bagageruimte een volume tot 1.540 liter. Een elektrische achterklep is als optie leverbaar en eventueel te openen met een voetbeweging.

Volledig scherm Mercedes-Benz B-Klasse, denimblau Mercedes-Benz B-Class, denim blue © Daimler AG

De B-Klasse beschikt over het hoogste actieve veiligheidsniveau in dit segment, met functies die zijn overgenomen uit de S Klasse. Voor het eerst kan de B-Klasse semi-autonoom rijden in bepaalde situaties. Hierbij wordt de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten gehouden: de verbeterde camera- en radarsystemen kunnen maximaal 500 meter vooruitkijken.

Volledig scherm Mercedes-Benz B-Klasse, denimblau Mercedes-Benz B-Class, denim blue © Daimler AG