Nieuwe Passat zit vol technologie, maar krijgt het moeilijk in Nederland

Meer dan 30 miljoen stuks wist Volkswagen al te slijten: na de Kever en de Golf is de Passat de best verkochte VW aller tijden. Ook in ons land slaat het model al sinds 1973 goed aan, de huidige generatie is de marktleider in het segment van de ‘grote gezinsauto’s’. En toch zakten de verkoopcijfers, in ieder geval in Nederland, de laatste jaren sterk in.

Dat heeft alles te maken met de aangescherpte belastingregels: enkele jaren geleden kwam de GTE-versie van de Passat nog in aanmerking voor lagere bijtelling. Deze deels elektrische uitvoering (de plugin hybride kun je met een stekker opladen) werd daardoor een hit onder leaserijders, die voor relatief weinig geld een geavanceerde en snelle familieauto voor de deur konden zetten.

Voor de vernieuwde Passat GTE gelden die regels niet meer. Net als voor de versies met een diesel- of benzinemotor betalen zakelijke rijders de volle 22 procent bijtelling, en hoewel we de prijzen van de auto op het moment van schrijven nog niet weten, zal Volkswagen die belastingmaatregelen blijvend terugzien in de verkoopcijfers.

Verder op stroom

Wie toch voor een GTE kiest, krijgt een stekkerhybride die voortaan iets meer kilometers elektrisch kan rijden. Voorheen haalde de Passat zo’n 35 kilometer zonder gebruik van de benzinemotor, voortaan moet 55 kilometer mogelijk zijn met dank aan verbeterde accu’s met een hogere capaciteit (13 kWh in plaats van 9,6).

Voor veel Nederlanders is die afstand voldoende om de dagelijkse woon-werkkilometers zonder uitstoot af te leggen en dat maakt de GTE nog altijd een aantrekkelijke keuze. Zeker omdat hij z’n vooruitstrevende techniek, goed voor een riant totaalvermogen van 218 pk, combineert met praktische eigenschappen: het interieur is nog altijd prettig ruim, de achterbank kan netjes plat waardoor er meer dan 1.600 liter bagage mee kan, terwijl VW op verzoek een trekhaak monteert die de GTE aan 1.600 kilo trekgewicht helpt. Dat is als vanouds een mooi pakket: op papier scoort hij mooie verbruikscijfers, terwijl je gezinsleven er geen hinder van ondervindt.

Diesel

Volkswagen grijpt de facelift aan om de Passat op nieuwe motoren te trakteren. Met name de 2.0 TDI-dieselmotor met 150 pk valt op: die draagt voortaan de toevoeging EVO (van evolutie) en is inderdaad flink doorontwikkeld. Dankzij onder meer nieuwe lagers, een andere turbo en een aangepast uitlaatgastraject drukte Volkswagen de CO2-uitstoot (en dus het verbruik) met zo’n 10 gram per kilometer, waarbij veel aandacht gaat naar het nabehandelen van de uitlaatgassen waardoor schadelijke stoffen worden geneutraliseerd. Op benzinegebied trekt de 1.5 TSI naar verwachting de meeste Nederlandse kopers: deze motor kan de helft van zijn cilinders uitschakelen en voldoet zodoende – net als alle andere motoropties – aan de strenge uitstootnormen die in 2021 van kracht worden.

Veel tech

Aan slimme technologie ontbreekt het de Passat dus niet, en dat merk je ook in het interieur. Opvallend is dat het analoge klokje in het dashboard plaats maakt voor een verlicht Passat-logo, maar belangrijker zijn de veiligheidssystemen die Volkswagen voortaan bundelt onder de naam IQ.Drive. Als eerste Volkswagen beschikt de Passat over Travel Assist, een systeem dat je reis soepeler wil laten verlopen door middel van camera’s en sensoren. Hiermee volgt de auto de lijnen op de weg opvallend nauwkeurig (waarbij een Baustellen-assistent – hij bestaat echt – ook de gele strepen bij wegwerkzaamheden goed herkent) en is de Passat in staat om hele wegen grotendeels zelfstandig te rijden. Zelfs tot 210 kilometer per uur!

Je moet altijd je handen aan het stuur houden, maar in zeker zeventig procent van de bochten houdt Travel Assist zijn helpende hoofd opmerkelijk koel. Dat flikt Volkswagen door het stuurgedrag van de auto deels te baseren op GPS-gegevens. Zo weet de Passat vrijwel precies waar hij is en wat het verloop van de volgende bocht is; het systeem weet zelfs hoe veel de auto afgeremd moet worden om de bocht te halen. Indien nodig vertraagt hij dus ook. Wij konden tijdens onze testritten nog wat lastig wennen aan het systeem, maar waar andere hulpsystemen veelal paniekerig reageren, functioneert Travel Assist behoorlijk subtiel. Slecht werkt het zeker niet.

Geen spektakel

Net zo subtiel zijn de aanpassingen aan de buitenkant van de Passat. Beter gezegd: je zult twee keer moeten kijken om hem van de vorige versie te onderscheiden. De indeling van de koplampen (nu ook verkrijgbaar met intelligent aangestuurde led-Matrix technologie) werd gewijzigd, net als de vorm van de bumpers en de grille. Achteraan valt bovendien op dat de naam Passat in grote letters over de achterklep is uitgesmeerd. Daar blijft het bij.

Voor spektakel en verrassingen moet je dus nog altijd niet aankloppen bij deze veelzijdige familievriend van Volkswagen, maar zeker met alle nieuwe technologie staat hij er weer helemaal fris bij. De nieuwe gadgets voegen zeker wat toe; ze maken het totaalplaatje van de Passat zo mogelijk nog aantrekkelijker dan voorheen. Nu is het alleen nog afwachten of de prijzen te overzien zijn; die onthult de Nederlandse importeur pas begin juli, waarna de Passat sedan en Variant in het najaar bij de dealers staan.

