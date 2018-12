Nieuwe Porsche Cayman en Boxster 718 T zijn geen instapmodelletjes

De letter ‘T’ staat bij Porsche voor ‘Touring’. In de jaren zestig stond deze letter tevens voor het instapmodel in de 911-reeks, maar die tijden zijn voorbij, want de term ‘minder is meer’ gaat bij de 718 Cayman en Boxster T vooral over de prijs.

De Porsche 718 Cayman en Boxster T is een nieuw model dat enigszins focust op gewichtsbesparing, zij het dat het slechts om 15 kilo gaat, die ook nog eens ten koste gaan van het entertainment aan boord. In plaats van het Porsche Communication Management hebben de 718 T-modellen namelijk een groot opbergvak en worden de deuren van binnenuit geopend met zwarte lussen. Ook zijn de middenbanen van sportstoelen bekleed met zwart Sport-Tex. Het 718-logo is in de hoofdsteunen gestikt. Samen met de andere maatregelen wordt zo het extra gewicht van het standaard benzinepartikelfilter gecompenseerd. Overigens is het PCM-systeem wel zonder meerprijs beschikbaar.

Het sportstuurwiel is met leer bekleed en uitgevoerd met de rijmodus-schakelaar. Aan de buitenzijde zien we 20 inch lichtmetalen velgen in hoogglans titaniumgrijs in combinatie met het 20 mm verlaagde PASM-sportonderstel. Andere 718 T-details zijn de agaatgrijze buitenspiegelkappen, de centraal geplaatst sportuitlaat met dubbele eindpijpen en de ‘718 Boxster T’ of ‘718 Cayman T’ logo’s op de flanken. De 718 T is er in de kleuren zwart, wit, Indisch rood, racinggeel, carrarawit metallic, diepzwart metallic en GT-zilver metallic. Miamiblauw en lavaoranje zijn als speciale kleuren leverbaar.

De 220 kW/300 pk sterke 2,0-liter viercilinder turbo boxermotor wordt pas gesmoord bij 7.500 tpm. Het maximale koppel bedraagt 380 Nm bij 2.150 tpm. Het leeggewicht van de 718 T bedraagt 1.350 kg (met PDK 1.380 kg). Daarmee komt de gewichts-/vermogensverhouding op 4,5 (4,6) kg per pk. Resultaat: een sprint van 0 naar 100 km/u in 5,1 (4,7) seconden. De topsnelheid bedraagt 275 km/u.

De 718 T beschikt standaard over het Sport Chrono Pakket, dat keuze biedt uit de rijmodi Normaal, Sport, Sport Plus en Individueel. De gewenste modus is te selecteren via de rijmodus-schakelaar op het stuur. Als de auto is uitgevoerd met een zesversnellingsbak ondersteunt de transmissie de bestuurder bovendien met een ‘tussengasfunctie’ bij handmatig terugschakelen. Met PDK zijn de Launch Control functie en de Sport Response knop van de rijmodus-schakelaar ook beschikbaar.

Het is jammer dat Porsche niet iets meer zijn best heeft gedaan met dit model. De motor heeft hetzelfde vermogen als het basismodel en ook qua prestaties veranderde er niets. Het model zal ongetwijfeld fijn rijden, maar lijkt zijn meerprijs ten opzichte van het basismodel niet helemaal waar. De toevoeging ‘T’ zal voor veel 718-fans dan ook vooral staan voor teleurstellend, zeker ook omdat van tevoren op meer werd gerekend qua prestaties en gewichtsbesparing.

