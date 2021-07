Nieuwe Tesla Model Y (eindelijk) in Nederland: vanaf 65.000 euro

Het nieuwste model van Tesla is eindelijk te bestellen voor Nederlandse klanten. Wie nu (voor minimaal 64.000 euro) een Model Y bestelt, krijgt de auto in september voor de deur. De elektrische SUV heeft veelbelovende prestaties, maar of hij net zo’n groot succes wordt als de Model 3?

Op de Nederlandse website van de Amerikaanse fabrikant staat dat de Model Y voor minimaal 64.000 euro leverbaar is, maar inclusief ‘afleverkosten’ is de basisprijs feitelijk 65.010 euro. Wie die flinke smak geld overmaakt aan het bedrijf van Elon Musk, rijdt straks in de ‘Long Range’-versie, met een geschat rijbereik van 505 kilometer per laadbeurt. Deze Model Y krijgt twee elektromotoren die de auto vierwielaandrijving geven; daarmee haalt de Tesla een topsnelheid van 217 kilometer per uur, terwijl de sprint vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur precies vijf seconden in beslag neemt.

Voor wie dat allemaal niet snel genoeg is, staat er ook nog een sterkere Model Y ‘Performance’ in de prijslijst. Deze krijgt sterkere elektromotoren die een topsnelheid van 241 kilometer per uur mogelijk maken, terwijl Tesla voor deze versie een acceleratietijd van slechts 3,5 seconden opgeeft. De extra krachtige motoren zijn wel iets minder zuinig, waardoor het rijbereik per laadbeurt daalt tot zo’n 480 kilometer. De prijzen van de Model Y Performance beginnen bij 70.000 euro.

Volledig scherm Deze rode lak kost 2300 euro extra. © Tesla

Weinig opties

Tesla heeft een beperkt aantal opties beschikbaar: zo is de standaard lakkleur wit en betaal je voor een grijze, zwarte of blauwe Model Y 1200 euro extra. Een rode carrosserie in zogenoemd ‘Multi-Coat Red’ heeft zelfs een meerprijs van 2300 euro. 19 inch-wielen zijn standaard, terwijl de grotere exemplaren van 20 inch eveneens 2300 euro meer kosten. Voor een zwart-wit interieur moet je 1200 euro bijbetalen, terwijl alle Model Y’s voorlopig vijf zitplaatsen hebben. In Amerika kan je de elektrische SUV ook met twee extra stoeltjes achteraan bestellen, maar die optie is hier vooralsnog niet beschikbaar.

De overige opties hebben vooral te maken met de software die Tesla beschikbaar stelt in de Model Y. Elk exemplaar zit boordevol sensoren en camera’s, maar de ‘Enhanced Autopilot’ met onder meer een automatisch parkeersysteem, een rijstrookwisselhulp en ‘zelfstandig navigeren via Autopilot’ vergt een extra investering van 3800 euro. Wil je het volledige pakket van ‘zelfrijdende’ systemen (in Tesla-jargon heet dat ‘Full Self-Driving Capability), ben je 7500 euro extra kwijt. In dat laatste geval is de auto voorbereid op ‘automatisch rijden binnen de bebouwde kom’ en is hij in staat om verkeerslichten en stopborden te herkennen.

Volledig scherm Het dashboard van de nieuwe Tesla Model Y. © Tesla

Meer concurrentie

Op het gebied van zelfrijdende technologie heeft Tesla nog altijd een voorsprong ten opzichte van andere automerken - al zorgde deze techniek al meer dan eens voor controversiële ongevallen. Ook met de laadinfrastructuur doet Tesla nog altijd goede zaken, met dank aan het uitgebreide ‘Supercharger’-netwerk van het merk en het feit dat de Model Y sneller kan snelladen dan de meeste concurrenten.

Daarover gesproken: er zijn nogal wat nieuwe kapers op de kust die kopers bij de Model Y willen weghouden. Denk aan andere luxe elektrische gezinsauto’s met veel ruimte en interessante technologie, zoals de Audi Q4 e-tron, de Hyundai Ioniq 5, de Ford Mustang Mach-E en de Volvo XC40 P8. Die enorme lading nieuwe elektrische ‘middelgrote’ SUV’s zal er mede voor zorgen dat de Model Y minder goed zal verkopen in ons land dan de Model 3.

Volledig scherm De lagere Tesla Model 3 was - mede dankzij overheidssubsidie - een enorme hit in Nederland. © Reuters

Die elektrische sedan (feitelijk de lagere versie van de Model Y) scoorde immers enorme verkoopaantallen in ons land, mede dankzij de lagere bijtelling die enkele jaren geleden nog gold voor auto’s op batterijen. Dat fiscale voordeel zorgde ervoor dat duizenden mensen overstapten op een Tesla, maar is inmiddels grotendeels weggevallen. Zo ging het bijtellingspercentage omhoog van 8 naar 12 procent en geldt dat verlaagde tarief voor een kleiner deel van de cataloguswaarde (tot 40.000 euro). Meer concurrentie en minder gunstige regels: de langverwachte Tesla Model Y zal het – ondanks zijn veelbelovende specificaties – lang niet zo eenvoudig krijgen in ons land.



