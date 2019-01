Nieuwe Toyota RAV4 Hybrid: interessant alternatief voor diesels

Rij-impressieDe Toyota RAV4 is ’s werelds meest verkochte SUV. De nieuwe generatie is voor het eerst ook als benzine-hybride verkrijgbaar en vormt daarmee een interessant alternatief voor diesels.

In 1994 debuteerde de eerste generatie van de Toyota RAV4 in Nederland. Hij werd hier Funcruiser genoemd. De opvolgers werden steeds groter en serieuzer. De nieuwste generatie van de RAV4 is ook weer gegroeid en tegelijkertijd wil Toyota de ‘fun factor’ terugbrengen.

Lees ook Test Toyota C-HR: Aandachttrekker

zonder stekker

Lees meer

Onder leiding van directeur Akio Toyoda werkt Toyota al een tijdje aan een ander imago. De modellen moeten niet langer alleen degelijk, betrouwbaar en zuinig zijn, maar ook begeerlijk en spannend worden. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een aantal ongekend ‘wilde’ Toyota’s, zoals de extravagant ogende CH-R en de lachen-gieren-brullen-Yaris GRMN met sportieve aspiraties. Onlangs kwam daar de nieuwe Supra bij, een snelle sportwagen.

Indrukwekkender

De vraag is of de nieuwe RAV4 ook zoveel emotionele aantrekkingskracht heeft. Toegegeven, de hoge neus met de dubbele grille trekt meteen je aandacht en die wordt vastgehouden door de vele scherpe vouwen in het plaatwerk. Ook de aangepaste maatvoering zorgt ervoor dat de RAV4 er indrukwekkender uitziet dan ooit. Langer is hij niet geworden, wel iets breder en lager. Bovendien staan de wielen verder uit elkaar. Dat zorgt niet alleen voor een imposantere aanblik, maar ook voor een beter weggedrag en extra interieurruimte.

Passagiers op de achterbank beschikken over een lange zitting en kunnen vrijuit met hun benen trappelen. Veel variatiemogelijkheden biedt de RAV4 achterin niet: de bank is in slechts twee delen neerklapbaar, en je kunt hem niet verschuiven. Maar waarschijnlijk zijn ze op de achterbank allang blij met hun twee USB-aansluitingen.

De laadruimte verdient die naam ten volle: hij is meer dan 1 meter diep en slikt minimaal 580 liter bagage. Als je je spullen tot aan het dak opstapelt, kun je opteren voor een uitvoering met smart view mirror. Die is gekoppeld aan een camera achter de achterruit en geeft een beeld als ware de achterruit níét geblokkeerd - ideaal voor vakantieritten.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Caravan

Een belangrijk nadeel van de nieuwe RAV4 2.5 2WD Hybrid, met benzine-hybridemotor en tweewielaandrijving, is dat je er geen flinke caravan achter kunt hangen. Het maximum trekgewicht bedraagt slechts 800 kg: net genoeg voor een kleine vouwwagen. Hybride-fans met caravan zijn daarom aangewezen op de vierwielaangedreven versie. Die mag 1650 kilo trekken. Opvallend genoeg is het instapmodel dat later leverbaar wordt, nog de beste caravantrekker. Deze RAV4 2.0 (handgeschakeld vanaf 34.995 euro) mag een aanhanger van 2000 kg voortslepen. Maar hij heeft alleen een benzinemotor, in plaats van de zuinige hybride aandrijflijn met automaat.

Met vierwielaandrijving zuiniger

Voor de voorwielaangedreven hybride belooft Toyota een gemiddeld verbruik van 1 op 21,7. Doordat de 4WD een extra elektromotor voor de aangedreven achterwielen heeft, is die zelfs nog iets zuiniger: 1 op 22,7. Aan die zuinigheid hangt wel een prijskaartje: de 2.5 2WD kost al minimaal 39.995, voor de 4WD vraagt de dealer 4700 euro meer. Behalve vierwielaandrijving en een iets lager benzineverbruik, krijg je echter ook een betere uitrusting.

Kilometers vreten

Vanwege zijn gunstige benzineverbruik kan de hybride-SUV een aantrekkelijk alternatief zijn voor de dieselende kilometervreter, die tegenwoordig steeds vaker in het verdomhoekje zit. Maar wat heeft de RAV4 Hybrid de veelrijder nog meer te bieden? De luxe Bitone-versie (vanaf 47.795 euro), heeft zachte kunstleren bekleding op het dashboard en alle vier portieren. Contrasterende stiksels zorgen voor extra cachet. Maar ze kunnen niet verbloemen dat er ook veel goedkoop plastic is gebruikt. De met alcantara en kunstleer beklede stoelen zien er goed uit en de zitpositie is lekker hoog. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar. Helaas zijn de zittingen aan de korte kant. Tijdens lange ritten kan dat vermoeiend worden voor de bovenbenen.

Wegrijden doet de auto geruisloos op elektriciteit. Het dikke stuur ligt prettig in de hand en onder de prominente motorkap ligt behalve de opvallend grote, 2,5 liter benzinemotor, ook een elektromotor. Het tweetal werkt naadloos samen en produceert een respectabel vermogen van 218 pk en een koppel van 274 newtonmeter. Daarmee sprint de 2.5 Hybrid 2WD in 8,4 seconden naar de 100 km/h. De 4WD met zijn extra elektromotor is nog een fractie krachtiger en sneller.

Comfortabel

Rijd je rustig met het verkeer mee en speel je niet te veel met het gaspedaal, dan nlijkt de RAV4 Hybrid overwegend stil en comfortabel. Ook het onderstel produceert geen vervelende bijgeluiden, bovendien filtert dit oneffenheden netjes weg. In bochten valt het overhellen mee. De voorwielen reageren aangenaam vlot op de bevelen van de bestuurder. Het zorgt voor een relaxte, zuinige rit, want je merkt dat de auto regelmatig alleen op accukracht rijdt. Met als bijkomend voordeel dat er geen uitlaatgas de wereld in worden geblazen.

Volgens Toyota zorgen de grote motor, de sportknop in de middenconsole en de schakelflippers aan het stuur voor extra rijplezier. Inderdaad biedt de aandrijflijn onder druk vlotte prestaties. Echter, de elastiekerige manier waarop die vrijkomen, en het motorlawaai dat daarbij wordt geproduceerd, doen het hart van de autoliefhebber niet sneller kloppen. Daar is vooral de traploze transmissie debet aan. In de sportstand rijdt de auto weliswaar nog iets directer en strakker, maar veel gas geven en zelf schakelen met de flippers aan het stuur voelt zinloos en misplaatst. Tevens loopt het verbruik sterk op. Zodra je weer normaal doet, daalt dit aangename waarden. Zonder enige moeite reden wij gemiddeld zo’n 1 op 17 en het kan zuiniger.

Gedateerd

De 2.5 Hybrid 2WD en de benzineversie staan nu al bij de dealer, de 2.5 Hybrid 4WD volgt in mei. De RAV4 moet opboksen tegen concurrenten als de Skoda Kodiaq, de Kia Sportage en de Opel Grandland-X. De gadgetfreak zal niet dolenthousiast worden van de RAV4. Het infotainmentscherm (7 inch) is niet al te groot, oogt grafisch gedateerd en de reactiesnelheid van het touchscreen valt tegen. Maar een sterk punt van de RAV4 is de uitgebreide veiligheidsuitrusting met onder meer adaptieve cruise-control, grootlicht-assistent, verkeersbordherkenning en rijstrookbewaking.

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota

Volledig scherm Toyota RAV4 © Toyota