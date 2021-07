Nieuwe zonneauto TU Delft is klaar voor race in Marokko

Te­sla-rij­ders moeten hun auto mogelijk laten ombouwen: ‘Elon Musk verbreekt zijn belofte’

De software waarmee de auto's van Tesla deels zelfstandig kunnen rijden, is voortaan ook te huur. Maar klanten die een maandelijks bedrag voor de 'Full Self Driving'-technologie betalen, wacht mogelijk een onaangename verrassing. Om het software-abonnement te kunnen gebruiken, moeten sommige Tesla-rijders – tegen eerdere beloftes van topman Elon Musk in – hun auto voor veel geld laten ombouwen.