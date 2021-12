Nieuwste Tesla komt slechts 24 kilometer ver op een volle accu

Elon Musk lijkt op dit moment veel na te denken over het uitbreiden van zijn fanshop. Een fluitje van een dollar om klokkenluiders in de VS belachelijk te maken, was snel uitverkocht. En eerder al bleken ook een vlammenwerper, een zwembroek en Tesla-tequila zeer populair. Nu volgt er met kerst in aantocht weer een elektrisch voertuig, zij het dat het gaat om een klein exemplaar.

De doelgroep voor het voertuig met de naam ‘Cyberquad for Kids’ bestaat uit kinderen vanaf acht jaar. De quad heeft een topsnelheid van 16 kilometer per uur en de actieradius van de lithium-ion-accu is 24 kilometer. Volgens Amerikaanse media zou het opladen vijf uur moeten duren. Het stuk speelgoed kost 1900 dollar.

Het grotere origineel, de futuristisch ogende pick-uptruck, is echter nog ver weg. Musk presenteerde de roestvrijstalen auto al in 2019, maar de start van de productie werd meerdere keren uitgesteld. Ditmaal is eind 2022 genoemd als productiedatum, maar ook dat weet je bij Elon Musk nooit helemaal zeker.

Volledig scherm Tesla Cyberquad. © Tesla

