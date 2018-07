Nissan Qashqai (2007 - 2014): stoere bestseller

Aankoopadvies Nissan Qashqai (2007 - 2014), J10

• De pookknop van de handgeschakelde transmissie kan soms loslaten. Dit is eenvoudig te verhelpen.

• Bij de modellen van vóór de facelift kunnen de schokdempers bij de achterwielen rammelende geluiden veroorzaken. Dit hoeft in principe geen problemen op te leveren, maar het is verstandig ze te vervangen als het geluid erger wordt.

• Bij de dieselmotoren is de EGR-klep het belangrijkste. Als deze door vervuiling verstopt raakt, kunnen de turbolagers beschadigen. Dit kan er weer voor zorgen dat de turbo’s zelf het begeven. Enkel de turbo’s vervangen biedt dan geen soelaas, want de oorzaak van het probleem, de vervuilde EGR-klep, zit er nog. Deze moet vervangen worden.

• De benzinemotoren zijn over het algemeen betrouwbaar. Bij de 1.6 zijn er berichten van gebarsten cilinderkoppen.

• Bij de 1.5 dCi dieselmotor van na 2010 is het belangrijk om de katalysatorwerking te controleren. Deze katalysator kan niet goed tegen het rijden van zeer korte afstanden.

• Hoewel de 2.0 dCI 400cc extra heeft ten opzichte van de 1.6 dCi, scheelt het niet erg veel in de prestaties, dankzij een even hoog maximum draaimoment.

• De ventilatoren van de koeling willen wel eens overuren draaien. Dit euvel is zeer eenvoudig te verhelpen door een relais te vervangen. In principe kan het geen kwaad, maar het kan wel de accu leegtrekken, zodat je eventueel niet kunt starten.

• Ondanks de grotere rijhoogte van de Qashqai is het geen terreinauto. Mocht er wat ruiger mee gereden zijn, dan kan het zijn dat de stabiliteit iets is aangetast: denk aan één kant trekken met remmen of trillingen in het stuurwiel. De wielen opnieuw uitlijnen helpt bijna altijd.

• Afwerkingsmissers kunnen voorkomen. Denk aan loslatende bumperstrips, dashboard overkapping en lederen bekleding (aan de achterzijde).

Aanbod en prijzen

De Nissan Qashqai was en is een absolute bestseller. In Nederland werden er van 2007 tot 2014 zo’n 33.000 exemplaren verkocht. Dit heeft tot gevolg dat er een ruim aanbod aan occasions is. De goedkoopste Qashqai’s zijn er vanaf zo’n 7.000 euro. Dat zijn vroege exemplaren met veel kilometers op de klok. Zowel de kale als luxe uitvoeringen kom je tegen, evenals de benzine- alsmede de dieselmotoren. De duurste uitvoeringen van de Nissan Qashqai zitten qua prijs rond de 20.000 euro. Dat zijn zeer luxe uitgeruste Qashqai’s met grote motoren, vierwielaandrijving en zeer weinig kilometers.

De benzinemotoren zijn beter te vinden dan de diesels. In 2009 kwam er een lange versie van de Qashqai, de Qashqai +2, op de markt. Deze auto is langer dan de gewone Qashqai en beschikt over een derde zitrij. Deze is overigens voornamelijk geschikt voor kleinere kinderen.

Profiel

Met de Qashqai sloeg Nissan de spijker op zijn kop. De ‘voorganger’, de Nissan Primera, zat een beetje in het vergeethoekje van het D-segment. In plaats van een directe opvolger kwam de Qashqai. Qua uiterlijk lijkt het een stoere SUV, maar in technisch opzicht is het gewoon een personenauto.

Dat uiterlijk is een van de grote voordelen om te kiezen voor een Nissan Qashqai. Het is absoluut een stoere auto om te zien. Nog een groot voordeel is de betrouwbaarheid. Zoals boven vermeld staat, zijn er enkele punten van aandacht, maar over het algemeen genomen is het een complete auto. Het interieur is zeer ruim van opzet en je zit net even wat hoger dan in een gewone sedan of hatchback. Ondanks de bewegingsvrijheid valt de hoofdruimte voor de achterpassagiers ietwat tegen. Dat is overigens verholpen als je kiest voor de Qashqai +2, die een langere wielbasis heeft. Het interieur is verder keurig afgewerkt en eenvoudig van opzet. Qua design hebben de Japanners hier echt sprongen gemaakt. Het materiaalgebruik is niet altijd even hoogstaand, maar daar was de nieuwprijs dan ook naar.

De Qashqai is ook een uitstekende auto om een caravan of grote kar te trekken, hoewel het wel per uitvoering scheelt hoeveel erachter mag. Gemiddeld zit dat bij de Qashqai tussen de 1.200 en 1.400 kg geremd. Is bagageruimte belangrijk? Houd er dan rekening mee dat de Qashqai met vierwielaandrijving 40 liter minder te besteden heeft dan de voorwielaangedreven versie (450 liter). Bij de Qashqai+2 maakt dat niet uit: die heeft altijd 550 liter.