‘Oma’ gewaarschuwd met ludiek bord: ‘Stoppen bij rood licht, dit geldt ook voor oma’

Het bord met ‘Stoppen bij rood licht, dit geldt ook voor oma’ hangt aan de Schielands Hoge Zeedijk. Wanneer het is geplaatst en door wie dat is gedaan, is niet bekend.

Het speciale bord doet denken aan een exemplaar op de Goudse Poort in Gouda, dat opdook rond Moederdag vorig jaar. ‘Pas op mama flitser’ staat erop. Twee zonen hingen dat op om hun moeder en de stad te waarschuwen voor de flitspalen die daar staan.



De gemeente Gouda laat weten dat zij vermoedt dat het aan de Schielands Hoge Zeedijk waarschijnlijk gaat om een ludieke actie van iemand. Zij heeft het bord in ieder geval niet zelf opgehangen. ,,De gemeente gaat nog uitzoeken of het bord weggehaald gaat worden. In dit soort situaties wordt bijvoorbeeld gekeken of het niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.



Auto’s

Op de kade, rechts van het bord, zijn parkeerplaatsen voor auto’s. Het verkeerslicht staat er voor de auto’s die de kade willen verlaten. Zodra zij groen licht krijgen, gaat het stoplicht voor fietsers op rood. ,,Voor zover wij weten wordt de plek niet als onoverzichtelijk ervaren’’, meldt de gemeentewoordvoerder.

Het mama-waarschuwingsbord staat op de Goudse Poort, omdat hier veruit de meeste snelheidsovertreders worden betrapt op hard rijden in Gouda. Van alle boetes die via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) lopen, is bijna de helft (74.584) uitgedeeld op de Goudse Poort, werd bekend in maart van dit jaar.

Lees hieronder het verhaal over het mama-waarschuwingsbord én de meest gehate flitspaal van Nederland.

