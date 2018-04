Onbeperkt kiezen uit alle BMW's met abonnement

Met de bijbehorende app is het wisselen van auto bliksemsnel geregeld. De gekozen auto wordt door een chauffeur afgetankt en gewassen afgeleverd op elke gewenste locatie in de Amerikaanse staat. De service wordt uitgevoerd door plaatselijke dealers.

Voor een maandelijks tarief van 2.000 dollar kan de abonnee kiezen uit bijvoorbeeld een X5 of 5-Serie. En voor 3.700 dollar per maand zijn zelfs de sportieve M-topmodellen beschikbaar. Net als bij (private) lease zijn verzekering en onderhoud inbegrepen. De nieuwe service wordt Access by BMW genoemd.

Mercedes-Benz kondigde eerder dit jaar een soortgelijk abonnement ook in Europa te gaan aanbieden. Bij dat merk is de keuze echter beperkt tot maximaal 12 auto's per jaar. En ook Porsche experimenteert inmiddels met een auto-abonnement, net als BMW in de Verenigde Staten. In Atlanta kunnen Porsche-klanten voor 2.000 of 3.000 dollar per maand het Service Porsche Passport gebruiken, dat toegang geeft tot verschillende modellen.