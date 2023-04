Onderzoek: Bewoners platteland juist zeer tevreden over bereikbaarheid

Plattelandsbewoners zijn niet minder tevreden over de bereikbaarheid van voorzieningen als scholen, winkels of medische zorg dan mensen in grote steden. Zij ervaren nauwelijks problemen, blijkt uit een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat maandag verschijnt.

Het is een opmerkelijke boodschap die niet echt past in het huidige politieke discours. Terwijl er in Den Haag volop gedebatteerd wordt over bijvoorbeeld het afkalvende openbaar vervoer in de regio, zegt het overgrote deel van de inwoners niet of nauwelijks bereikbaarheidsproblemen te ervaren.

Op een schaal van 1 tot 7 belonen plattelandsbewoners hun regio met het cijfer 6 of iets lager, valt te lezen in de studie ‘De ontwikkeling van de mobiliteit en bereikbaarheid in stedelijk en ruraal Nederland’. Ze vinden werk, winkels, scholen en ziekenhuizen doorgaans prima bereikbaar.

Bewoners zijn kortom best tevreden over de mate waarin ze hun gewenste bestemmingen kunnen bereiken, constateren onderzoekers Peter Jorritsma, Olaf Jonkeren en Lizet Krabbenborg enigszins verbaasd. ‘De verschillen in de beleving zijn veel kleiner dan wat was verwacht’, schrijven ze.

Onder druk

Reden voor de grote tevredenheid ligt mede in het hoge autobezit in de regio. De resultaten betekenen uiteraard niet dat er geen problemen zijn. Die zijn er genoeg. Nu de bevolking in nogal wat regio's krimpt - onder meer in de noordelijke provincies, Zeeland en Limburg - daalt de werkgelegenheid en aanwezigheid van voorzieningen als winkels en scholen. Het zorgt ervoor dat het openbaar vervoer nog verder onder druk komt te staan.

De landelijke en provinciale politiek moeten daarvoor oplossingen te vinden. Het KiM geeft een aantal voorzetten: het vaststellen van een minimumaanbod aan openbaar vervoer zou soelaas kunnen bieden. ,,Kleinschalig openbaar vervoer, taxi’s en kleine busjes (vervoer op maat) kunnen daarin een rol krijgen naast en in plaats van het reguliere openbaar vervoer.”

De elektrische fiets biedt ook uitkomst. Bewoners in de regio hebben vaker een e-bike dan in de stad, blijkt uit onderzoek. Door op het platteland veel meer doorfiets- en snelfietsroutes aan te leggen kunnen afstanden tussen de 15 en 20 kilometer worden overbrugd. Zo kan de aansluiting met stedelijke gebieden worden verbeterd.

Wat de waarde van het rapport is? Dat beleidsmakers bij discussies rond bereikbaarheid meer rekening houden met de perceptie van inwoners, stelt het KiM. ,,Nu ligt de focus vooral op oplossingen voor problemen en knelpunten die de inwoners misschien niet als zodanig ervaren.”

Autoluw

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid keek ook naar de Randstad en grote steden. De uitdagingen zijn hier tegengesteld aan het platteland. Tot 2035 groeit de Nederlandse bevolking van 17,6 miljoen naar 19 miljoen mensen. Het merendeel komt in de grote steden terecht. Hoewel dit meer banen en voorzieningen oplevert, komt de leefbaarheid juist in de knel.

Toenemende files, extra ruimtegebruik voor de auto, milieubelasting en geluidsoverlast zorgen voor problemen. Als oplossing zien de KiM-onderzoekers het autoluw maken van stadscentra en van nieuw te ontwikkelen wijken. Het stimuleren van deelmobiliteit en goede overstapfaciliteiten aan de randen van de stad (multimodale hubs) behoren volgens de KiM-onderzoekers tot de mogelijkheden.

