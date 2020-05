Onhandig, onnodig en onweerstaanbaar: het (over de) topmodel van BMW heet X7

video en rij-impressieBMW's grootste model meet 5,15 meter, kost minimaal 120.000 euro en biedt meer luxe dan een paleiskamer. Alles aan de nieuwe BMW X7 is over de top. Een ontdekkingstocht van voor- tot achterbumper.

Zou het überhaupt mogelijk zijn om de grootste, meest luxueuze BMW in één woord te omschrijven? 'Indrukwekkend' dekt de lading niet. 'Overweldigend' komt in de buurt, maar daarvoor is het karakter van de immense X7 weer te subtiel. De ene voorbijganger noemt hem 'afschuwelijk', de andere 'supervet' en een derde plakt er het predicaat 'droomauto' op. Andere oordelen variëren van 'spuuglelijk' tot 'vijfsterrenklasse'.

Eén woord is niet genoeg. Daarom duiken we eens diep in de zin en onzin van deze BMW. De fullsize Sports Utility Vehicle (SUV) is een directe concurrent voor de grote Range Rover, de Mercedes-Benz GLS en de Audi Q7, maar ook voor super-de-luxe semi-terreinwagens als de Bentley Bentayga. Zie de X7 allereerst als een hogere versie van de BMW 7-Serie: een toplimousine, maar dan op hoge poten.

Vergeleken met de X5 is hij 23 centimeter langer, waarbij zeven zitplaatsen standaard zijn. De door ons gereden X7 M50i kost minimaal 169.520 euro en weegt bijna 2500 kilo. Dus elk kwartaal betaal je minimaal 412 euro wegenbelasting. Het gemiddelde brandstofverbruik wil je eigenlijk niet weten. Reken op zeker 1 op 8.

Grille

Om een goed overzicht te krijgen werken we de X7 letterlijk van voor tot achter af. Te beginnen bij de grille, die BMW bewust flink opvallender maakte dan bij de X5. X7-rijders willen zich extra bijzonder voelen: dit is de grote broer, en dat zullen we zien ook! De lamellen in de 'BMW-nieren' zijn actief: ze openen zodra de motor koeling vraagt, terwijl ze in dichte toestand - echt waar - brandstof besparen.

Naast de grille plaatst BMW laserlichten, een techniek die je alleen in het topsegment vindt. Door een extra gefocuste lichtbundel schijnen deze koplampen tot wel 500 meter ver.

Net achter de grille ligt een grote V8-benzinemotor, afkomstig van BMW's M-sportdivisie. Met maar liefst 530 paardenkrachten (390 kW) en een maximale trekkracht van 750 Newtonmeter zorgt de achtcilinder voor bijna sportwagenwaardige prestaties. Ondanks zijn logge lijf sprint de X7 in 4,7 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. De lagere, veel kleinere M4 Coupé doet dat slechts vijf tienden sneller.

Volledig scherm BMW's nieuwe vlaggenschip is luxe, ruim, sportief én breed © Bart Hoogveld

Boksring

Eén woord om de motor te typeren? Fantastisch. Rustig rijdend doet hij alles zonder moeite, met de acht cilinders zachtjes borrelend op de achtergrond. Maar zet de X7 in z'n sportiefste stand en de 4,4 liter grote beul stompt je tussen je schouderbladeren. Ineens is die luxe, zoevende huiskamer veranderd in een boksring en deelt de speciaal afgestelde automaat rake klappen uit bij het overschakelen, compleet met plofjes uit de uitlaat en G-krachten die aan je lijf trekken.

Wat een bizarre auto is dit. Hij kán enorm hard, maar dat wil je eigenlijk niet. Niet alleen omdat het met lucht geveerde onderstel het wagengewicht bijna niet aankan in snelle bochten, maar vooral omdat de zevenpersoons cabine luxe en rust ademt. Rondom houden extra geïsoleerde ruiten de buitenwereld rustig, je achterhoofd voelt een extra zacht kussentje, terwijl je billen op de voorstoelen desgewenst een massage ontvangen. Alles gaat hier net wat verder dan in 'gewone' auto's. Een Peugeot 508 heeft ook stoelmassage, maar in deze X7 kun je voorgeprogrammeerde standen kiezen waarmee je bijvoorbeeld je bovenlijf kunt 'activeren'. Kost wel 908 euro extra.

Wie zichzelf nog meer wil verwennen, kan het interieur naar een nog hoger plan tillen met talloze opties. Wil je leren bekleding in twee kleuren? Dat is dan 4495 euro. Ook leer op het dashboard? Plus €1709,-, alstublieft. Extra zachte alcantara op de raamstijlen en het hemeltje? Nog eens 1709 euro.

En wat te denken van de optie die BMW 'CraftedClarity' noemt. Dan krijg je een kristalachtige afwerking rond de pookknop, de i-Drive (infotainment) bediening, de volumeknop en de startknop. Het mag duidelijk zijn dat dit model vooral in China en de Verenigde Staten populair is: daar smullen ze van dit soort glimmende 'ekster-elementen'.

Volledig scherm BMW X7 m50i © Bart Hoogveld

Staande ovatie

Het optionele audiosysteem verdient een eigen applaus. Waar je standaard 16 luidsprekers en 464 watt vermogen krijgt, schroeft het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System dat op naar 1508 watt en 20 speakers, die deels zijn verlicht. Ze bieden een prachtig helder geluid, met bassen die je in je hart voelt en details in muziekstukken die je in andere auto's niet meekrijgt. Een intensere muziekbeleving zul je niet snel vinden: zet je favoriete nummer op en je nekharen geven geen applaus, maar een staande ovatie.

In de BMW X7 zitten meer elektromotoren dan in een gemiddelde fabriek van Tesla. Bij wijze van spreken dan. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is elektrisch bedienbaar. De comfortstoelen (plus € 1228,-) kennen veertien verstelmogelijkheden en de achterste twee zitrijen klappen automatisch weg na een druk op een knop. Dat duurt weliswaar een eeuwigheid, maar achterin bewijst de X7 wel degelijk zijn meerwaarde ten opzichte van een X5: de achterste passagiers kunnen zeer riant zitten, met voldoende been- en hoofdruimte. In krappe straten is hij veel te breed om andere auto's te laten passeren, maar met een X7 zitten je passagiers in ieder geval op rozen.

Dubbel gevoel

De bagageruimte - uit te breiden tot het formaat van een smal tweepersoonsbed - biedt met alle zeven stoelen in gebruik voldoende plek voor twee boodschappentassen.

Dat brengt ons met het sluiten van de elektrisch bedienbare achterklep bij de hamvraag: past deze auto nog wel in deze tijd, en meer in het bijzonder in Nederland?

Het antwoord is dubbel: ja en nee. Welbeschouwd is hij te groot voor ons landje en op vrijwel alle vlakken veel te gulzig. Maar als je op weg bent in zo'n rustgevende cocon met alle luxe van de wereld, ontzagwekkende prestaties en ladingen ruimte, dan groeit het begrip voor mensen die voor een dergelijke auto (kunnen) kiezen. Eén woord is te weinig om de BMW X7 te omschrijven, maar met twee kom je een heel eind: onnodig én onweerstaanbaar.

