Ook bij compacte auto's is elektrisch rijden nu goedkoper dan op benzine

Elektrisch rijden is momenteel voor het eerst in alle segmenten goedkoper dan rijden op benzine of diesel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Car Cost Index van Leaseplan, waarin alle kosten van het elektrisch rijden worden doorgerekend.

Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook in de meeste andere Europese landen. Bij het onderzoek worden alle kosten meegenomen, inclusief brandstof, afschrijvingen, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Leaseplan deed onderzoek in 22 Europese landen. Er wordt bij de berekeningen uitgegaan van een leaseperiode van vier jaar op basis van 30.000 kilometer per jaar.

Elektrische auto's zijn volgens het rapport goedkoper of net zo duur als auto's met verbrandingsmotor in Nederland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland bedragen de gemiddelde autokosten voor rijden op diesel 1299 euro per maand, voor benzine 1172 euro, voor een hybride 1194 euro en voor elektrisch rijden 950 euro.

Het rapport, dat voor de zesde keer wordt uitgebracht, is volgens Tex Gunning, ceo van LeasePlan, een wake-upcall voor beleidsmakers. ,,Elektrische auto’s zijn nu kostenconcurrerend in heel Europa, maar overheidsingrijpen op infrastructuur blijft hopeloos achter. We roepen beleidsmakers op om eindelijk op te staan ​​en te investeren in een laadinfrastructuur die hun klimaatambities waardig is.”

