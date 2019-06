Ook de caravan krijgt een energielabel

Doel van een energielabel is dat kopers en huurders in één oogopslag kunnen zien in hoeverre een woning of - in dit geval - caravan milieuvriendelijk is. Na metingen wordt duidelijk hoe zuinig er wordt omgegaan met energie. Ook het caravanmodel Shelter Plus is uitgebreid onderzocht. De volledige opbouw werd doorgemeten en ook de werking van de isolatie in de vloeren, de wanden en het dak én de ventilatie werden beoordeeld. Dit leidde tot toekenning van het hoogste energielabel A. Wie nóg milieuvriendelijker wil kamperen, kan kiezen voor een 45 Watt zonnepaneel.