Ook de Kia Ceed wordt een SUV: de XCeed

Met zijn lengte van 4.395 mm is de Kia XCeed 85 mm langer dan de Ceed en 90 mm korter dan de Sportage. Zijn hoogte van 1.495 mm betekent dat hij 48 mm hoger is dan de Ceed en 150 mm lager dan de Sportage. Daarmee ligt het zwaartepunt van de XCeed lager dan dat van de Sportage, maar is de zitpositie hoger dan die in de Ceed. Dankzij de langere achterkant heeft de XCeed ook een grotere bagageruimte van 426 liter (VDA), oftewel 31 liter meer dan de Ceed.

De XCeed heeft zowel voor (met 25 mm naar 905 mm) als achter (met 60mm naar 840 mm) een langere overhang. De schuine vijfde deur en de brede rand onder de achterruit, die 60 mm hoger is dan die van de Ceed hatchback, accentueert de coupé-achtige uitstraling. De auto is ook 26 mm breder dan de hatchback. De bodemvrijheid is tot 49 mm meer in vergelijking met de hatchback.

Als enige van alle Ceed-modellen is de XCeed standaard voorzien van hydraulische veerweg-begrenzers op de vooras. De aanslagrubbers ‘drijven’ in een hydraulische vloeistof in de schokdempers, wat moet leiden tot een soepeler vering en demping op slecht wegdek.

UVO Connect

De XCeed is ook een van de eerste Kia's met het nieuwe UVO Connect infotainment. UVO Connect werkt via via het geïntegreerde 10,25 inch touchscreen en een smartphone-app. Met deze app is het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld vanuit kantoor of huis al een route naar het navigatiesysteem te verzenden. Het gebruikt zijn eigen sim-kaart om live informatie te vinden en te updaten tijdens de rit, zoals verkeersinformatie, de weersverwachting, interessante locaties en parkeergelegenheden (inclusief tarieven, locatie en beschikbaarheid).

Kia produceert de XCeed vanaf augustus in de fabriek in Zilina, Slowakije.

