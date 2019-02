Ook Duitsland staat elektro-step toe om binnensteden te ontlasten

In veel buitenlandse steden zoals Wenen, San Francisco en Madrid maken scooters en skateboards met elektrische aandrijving al deel uit van het straatbeeld. In Nederland en Duitsland zijn ze verboden, maar dat gaat snel veranderen. Verkeersminister Andreas Scheuer wil volgens Der Spiegel micro-mobiliteit toestaan.

Automobilisten kunnen dankzij de elektro-step buiten de stadscentra van grote steden parkeren en zo lokaal emissievrij naar het centrum zoeven. Een elektro-step is goedkoop en licht en past gemakkelijk in de achterbak van een auto. In Duitsland kan binnenkort met deze vervoermiddelen op fietspaden en/of de openbare weg worden gereden met snelheden tot 20 kilometer per uur.

Een hele reeks start-ups is al helemaal klaar voor het uitlenen van elektrische scooters in Duitse steden- bijvoorbeeld via een smartphone-app. Tot dusverre is dit mislukt vanwege de ontbrekende regelgeving. Die had vertraging opgelopen omdat de ambtenaren van Scheuer’s ministerie bedenkingen hadden, met name omdat elektrische skateboards geen ​stuur en handrem hebben.

Scheuer overwon de bezwaren omdat hij micromobiliteit met scooters en boards als noodzakelijk beschouwt voor moderne verkeersconcepten in binnensteden. De regeling bevat een passage die de elektro-boards toestaat als een soort verkeerstest die snel kan worden herroepen wanneer blijkt dat er extreem veel ongelukken mee gebeuren.

Volgens McKinsey & Co kan de wereldwijde omzet in de micro-mobiliteit gemakkelijk oplopen tot zo’n 150 miljard euro in 2030. ,,De markt groeit twee tot drie keer zo snel als die voor autodelen,” aldus McKinsey. De keuze voor micromobiliteit is logisch volgens kenners. Meer dan een kwart van de wereldbevolking woont in steden van meer dan een miljoen inwoners. Meestal kun je je daar met hooguit 15 kilometer per uur verplaatsen.