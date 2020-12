Ook geen rijlessen tijdens de lockdown

Nederland­se trucker zwaarge­wond na botsing in Duitsland, zoontje (10) komt met schrik vrij

10:37 Bij een botsing tussen twee vrachtwagens in de buurt van het Duitse Bielefeld (Noordrijn-Westfalen) is een 55-jarige trucker uit Nederland afgelopen nacht zwaargewond geraakt. Zijn 10-jarige zoontje mag volgens de Duitse politie van geluk spreken dat hij niet op de passagiersstoel zat. ,,Anders was hij levensgevaarlijk of dodelijk gewond geraakt.’’