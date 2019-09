Ook Subaru ontkomt niet aan hybride aandrijving

Rij-impressieHet Japanse merk Subaru is eigenzinnig en houdt het liefst vast aan zijn eigen overtuigingen. Tot voor kort was hybride aandrijving er daar niet één van, maar daar kwam het bedrijf noodgedwongen op terug.

Subaru is vooral geliefd onder avontuurlijke automobilisten op leeftijd die houden van vakanties met de caravan. Mensen die, kortom, weinig hebben met zaken als ‘sexy uitstraling’, ‘prachtige vormgeving’ en ‘hippe en trendy gadgets’. Maar het zijn ook en vooral slimme mensen, die houden van kwaliteit en duurzaamheid. Ze rekenen alles zorgvuldig door en houden van wandelen en de natuur.

Goed nieuws dus dat Subaru heeft besloten om de Forester en zijn compactere broertje, XV, te ‘elektrificeren’. Beide modellen zijn nu zogeheten ‘milde hybrides', die zowel het milieu als de portemonnee sparen. Daartoe is de automaat gekoppeld aan een 16,7 pk sterke elektromotor, die wordt gevoed door de boxermotor of via regeneratie van de remenergie. De remenergie wordt opgeslagen in een compacte lithium-ion accu, die zich boven de achterwielophanging bevindt.

De hybridisering was onvermijdelijk, aangezien een boxermotor van zichzelf niet de allerzuinigste is. In zijn geheel levert de elektrische assistent een verbruikswinst op van 11 procent. De basis van de aandrijving wordt gevormd door een 150 pk sterk blok, dat is gekoppeld aan een CVT-automaat. Puur elektrisch kom je daarmee zo’n 1,6 kilometer ver bij een snelheid van maximaal 40 km/u. Geen cijfers om over naar huis te schrijven dus. Sterker en sneller wordt de Subaru ook nauwelijks, maar wel lekker is dat het blok meer trekkracht krijgt bij lage toerentallen.

De Subaru Forester heeft niet alleen een e-motor gekregen, maar is ook nog eens compleet vernieuwd. Daarbij heeft het Japanse merk bewust niet gekozen voor revolutionaire veranderingen, want dat zou de trouwe clientèle alleen maar kunnen afschrikken. In vergelijking met het oude model is het nieuwe model iets groter, maar vooral stijver en sterker. Dat moet respectievelijk het ruimteaanbod, de rijeigenschappen en de veiligheid ten goede komen. Ook het comfortniveau is er volgens Subaru op vooruit gegaan en dat klopt. Door aanzienlijke verbeteringen aan de ophanging en het chassis worden oneffenheden op doeltreffende wijze geëlimineerd.

De Forester is ruimer dan ooit. Het formaat van de 1,3 meter brede bagageruimte is gegroeid naar 520 liter en de laadvloer is lager dan bij het oude model, ondanks dat er onder de bodem plek is voor een volwaardig reservewiel. Door de toegenomen breedte van de kofferbak passen er nu golftassen dwars tussen de wielkasten. Ondanks het modellenoffensief houdt Subaru vast aan zijn karakteristieke en eigenzinnige technische aanpak. Zo wordt er niet getornd aan de ingrediënten standaard vierwielaandrijving, atmosferische boxermotoren, een lichte en compacte CVT-automaat en de zelfontwikkelde veiligheidstechniek op basis van het EyeSight camerasysteem.

De Subaru's zijn allemaal standaard zeer rijk uitgerust, voor een deel met handige zaken als een sproeier voor de achteruitrijcamera en gezichtsherkenning. Je wordt ook persoonlijk door de auto welkom geheten, terwijl je stoel en de buitenspiegels in de opgeslagen voorkeurspositie worden gezet. Ook op EyeSight zijn de Japanners reuze trots. Dit alziende oog tast met behulp van camera’s en lasers de omgeving af op dreigend gevaar en helpt om een aanrijding met een andere auto of een voetganger of fietser te voorkomen. En kijk je iets te lang naar links of dreig je in slaap te sukkelen, dan word je op de vingers getikt met een boze pieptoon. Ook is de auto helemaal klaar voor Apple Carplay en Android Auto.

Rijden met de nieuwe Forester en XV is een genoeglijke ervaring. Hoewel boxermotoren in Porsches vaak zorgen voor vibraties, lopen de motoren van de Subaru Forester en XV mooi trillingsvrij. Het onderstel is nog altijd niet echt dynamisch, maar wel een stuk beter dan zijn voorganger. Dat blijkt vooral wanneer we ook met de voorganger van de Forester over het circuit mogen rijden. De huidige Forester helt daarbij af en toe over als een olietanker in een orkaan, daar waar het nieuwe model een stuk dynamischer, sneller en zonder al te veel ‘koetsbewegingen’ de slalom aflegt, maar ook door de enorme hoeveelheid grip van het Symmetrical AWD-systeem.

Dankzij die 4X4 en een bodemvrijheid van 22 centimeter staat de Forester ook buiten de gebaande paden zijn mannetje. Grip is er voldoende, zelfs met de standaard straatbanden en Hill Descent Control handhaaft automatisch een constante snelheid tijdens afdalingen. Wordt het echt extreem, dan vormt de afloophoek van de voorzijde de achilleshiel. In de poging een balans te vinden tussen een laag brandstofverbruik en goede terreineigenschappen is de voorbumper iets te ver naar beneden geplaatst, waardoor deze sneller dan gehoopt zand hapt, of beschadigt.

Je hebt onder alle omstandigheden uitstekend zicht rondom dankzij de dunne deur- en raamstijlen en grote ramen. Een geoptimaliseerde plaatsing van de zijspiegels minimaliseert blinde hoeken. De achterklep opent sneller en de deuren gaan verder open. Ook fijn is dat de regeneratie van remenergie niet gepaard gaat met een onnatuurlijk aanvoelend rempedaal. Ook lijkt de CVT-automaat minder snel richting de hogere toerenregionen door te schieten, waardoor je ook als je doorrijdt een rustiger motorkarakteristiek krijgt.

