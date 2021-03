Op de e-bike een rondje Lochem: houden deze fietsen het vol?

Onze e-bikes staan te glimmen in het gangpad. We zitten in de stoptrein van Hengelo naar Zutphen. Op zondag kun je voor 7,50 euro je fiets in de trein overal mee naartoe nemen. Station Lochem is het begin- en eindpunt van de 72,8 kilometer lange fietstocht die we zelf hebben uitgestippeld. Benieuwd wat we tegenkomen.