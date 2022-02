Op deze desolate plekken tank je het goedkoopst

Automobilisten betalen recordprijzen voor benzine. Een liter Euro95 kost al snel 2,15 euro. Volgens experts kan de prijs nog verder stijgen. Opvallend is dat het verschil tussen tanken langs de snelweg en bij een onbemande pomp in de loop der jaren veel groter is geworden. In 2006 was het verschil nog acht cent voor een liter Euro95. Inmiddels is dat opgelopen tot 18 cent. Ruim twee keer zo veel dus, zo blijkt uit data van het CBS en Petrolview.

Waarom tanken langs de snelweg zoveel duurder is? Volgens Joyce Donat van de Consumentenbond heeft het te maken met gebruiksgemak en noodzaak. ,,We hebben nooit onderzoek gedaan naar het grote verschil tussen tanken langs de snelweg en bij een onbemande pomp, maar de service bij tankstations langs de snelweg is de laatste jaren wel enorm toegenomen. Door al het personeel dat daarvoor nodig is, wordt de benzine duurder dan bij een onbemande pomp.”

Dat mensen toch langs de snelweg blijven tanken, komt volgens Donat deels doordat veel automobilisten geen keus hebben. ,,Als je tank leeg is, of als je geen onbemande pomp in je dorp hebt, moet je bijna wel. Ook zullen automobilisten met een tankpas van de zaak minder moeite hebben met het prijsverschil.”

Goedkoopst tanken

Door het grote prijsverschil valt er in elk geval veel geld te besparen, rekent Menno Dijcks, auto-expert van Independer, voor. ,,Stel je rijdt 28.000 kilometer per jaar met een verbruik van 1 op 14. Dan bespaar je op die 2000 liter uiteindelijk 360 euro. Voor diesel is het verschil inmiddels ook al opgelopen naar 16 cent per liter en voor LPG naar 10 cent." Je kunt volgens Dijcks nog meer besparen door op zoek te gaan naar de goedkoopste pomp bij jou in de buurt. De tankstations met de allerlaagste prijzen staan vooral in gebieden waar voornamelijk kantoren en bedrijven gevestigd zijn.

