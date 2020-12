Op deze snelwegen is de kans om geflitst te worden het grootst

Ook al reden we met z’n allen minder in 2020, het was mogelijk wel het jaar waarin flitsagenten de grootste kans hadden om snelheidsovertreders te bekeuren. Op de rustige wegen was het immers flink doorrijden geblazen en afgelopen voorjaar sprak men zelfs al over ‘coronaracers’. Die hadden volgens Flitsmeister de grootste kans om in het westen van het land betrapt te worden door een mobiele flitser.