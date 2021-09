Op pad met de Skoda Enyaq Coupé: zoek de verschillen

test en videoNa de SUV-coupés van de Audi Q4 (Sportback) en van de Volkswagen ID.4 (ID.5 genoemd) is het binnenkort de beurt aan de Skoda Enyaq, een van de meest verkochte elektrische auto's van dit moment. Onze autoredactie reed er al mee, in een gecamoufleerde versie.

Skoda maakt het lekker spannend, door de Enyaq Coupé voor deze vroegtijdige kennismaking in plasticfolie te verpakken. Pas op 7 december toont het Tsjechische merk het uiteindelijke productiemodel. Nadat we tijdens het perspraatje voorafgaand aan de rijtest de opdracht kregen om de telefoons in de zak te houden, werd kort een foto getoond van het definitieve model.

Die foto blijft angstvallig in de computer en wordt voorlopig niet vrijgegeven. Maar fraai is de Enyaq Coupé wel, kunnen we alvast melden. Zo’n beetje net na de hoofdsteunen van de voorstoelen start de daklijn met dalen – feitelijk de reden dat deze Enyaq de toevoeging Coupé heeft.

Overigens klopt de benaming niet helemaal; een coupé is een automodel met twee deuren, maar de Skoda-designers zijn in staat geweest werkelijk een strak model neer te zetten. Die aflopende daklijn lijkt de Skoda iets slanker te maken. Vooral in een lichte kleur komt de Enyaq Coupé goed uit de verf, wat mede heeft te maken met het standaard glazen dak, dat de complete lengte van het dak beslaat.

Dat glas is relatief donker van kleur, waardoor het samen met het voorraam voor een enigszins chique afleiding zorgt bij een lichte buitenkleur. Het glas is overigens in staat om de meeste zonnewarmte buiten het interieur te houden. Naast dit panorama-dak bestaat de uitrusting van de Coupé verder uit zwarte raamomlijsting en 19 inch wielen. Als geïnteresseerde zal je wel een tijdje geduld moeten hebben. Na de officiële lancering in december opent Skoda de orderboeken, maar pas in het tweede kwartaal volgend jaar start de levering in Nederland.

De Skoda Enyaq is een enorm verkoopsucces

Intussen blijkt de Enyaq een enorm verkoopsucces, in Europa, en ook in Nederland. Skoda bouwde er inmiddels meer dan 70.000, waarvan het overgrote deel een Enyaq 80 is. Dus de versie met de grootste accu. Van de Coupé zal Skoda geen 50 gaan bouwen, wel de 60 en de Enyaq 80. Het getal achter de naam Enyaq slaat bij Skoda op de maat van de accu. Een Enyaq 80 heeft de grootste actieradius; ruim 500 kilometer op een volle accu.

De Coupé haalt zo’n 15 kilometer meer dan de normale Enyaq, simpelweg omdat de luchtweerstand een fractie gunstiger is. De Coupé snijdt dus net wat efficiënter door de wind. Zeker is het nog niet, maar vermoedelijk scoort de Enyaq 80 Coupé 535 kilometer rijbereik, volgens de officiële wettelijk meetmethode. Naar keus kan de Coupé over een 180 pk, 204 pk of een 265 pk sterke aandrijflijn beschikken. De sterkste variant heeft twee elektromotoren, en daardoor dus automatisch vierwielaandrijving. De ene motor drijft de voorwielen aan, de andere de achterwielen. Alle versies hebben een begrensde topsnelheid van 160 km/h, dus je kunt je afvragen wat de reden is om voor de sterkste variant te gaan.

De laadsnelheid gaat omhoog

Interessant is het ME3 software-verhaal. De huidige laadsnelheid aan een DC-lader (snellader) blijft voor de Enyaq steken op maximaal 125 kWh, als je althans voor 550 euro de optie ‘snelladen’ hebt aangevinkt. Standaard heeft een Enyaq een maximale laadsnelheid aan een DC-lader van 50 kWh, en dat is veel te weinig. De naderende software update, die beschikbaar komt voor de Volkswagen ID.3/ID.4/ID.5, de Audi Q4 en de Skoda Enyaq brengt de laadsnelheid naar vermoedelijk meer dan 150 kWh.

De ME3 software-update behelst nog andere kleinere zaken en om de update te laten uitvoeren zal de auto naar de dealer moeten. Alle updates die later, dus na ME3, volgen zullen ‘over the air’ gaan, oftewel, draadloos. En de Enyaq Coupé heeft bij zijn publieksdebuut in het voorjaar van 2022 uiteraard standaard de ME3 software.

De wielophanging is niet gewijzigd

Hoewel de Coupé tijdens de rijtest nog in de folie was gepakt, konden we een goede indruk krijgen van de rij-eigenschappen. Zoals te verwachten was, rijdt de Coupé niet significant anders dan de normale Enyaq. Skoda heeft de wielophanging niet gewijzigd. Dat lijkt een gemiste kans. Niet dat de normale Enyaq een problematisch rijkarakter heeft. In tegendeel, de Enyaq lijkt nog wat comfortabeler dan de Volkswagen ID.4 waar hij de techniek mee deelt. Maar om het onderscheid tussen de Enyaq en de Enyaq Coupé te versterken, had de Coupé een iets sportievere afstemming mogen krijgen.

Te meer omdat in het interieur evenmin onderscheid is te bespeuren. De hoofdruimte is in een Enyaq al dusdanig royaal dat je achterin op de achterbank gezeten eigenlijk nauwelijks merkt dat de daklijn een fractie lager staat. Ook de bagageruimte meet nog altijd een forse 570 liter.

Skoda zal natuurlijk een iets hogere prijs vragen voor de Coupé. Niet omdat de productiekosten hoger liggen, maar omdat een Coupé nu eenmaal een trede hoger staat op de ladder. En om de meerprijs van vermoedelijk om en nabij de 2000 euro ten opzichte van de gewone Enyaq acceptabel te maken, staat de uitrusting straks ook op een iets hoger niveau.

