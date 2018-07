Opel Astra (2009 - 2015): populaire middenklasser

De Opel Astra is een van de meest gezochte occasions. Waar moet je op letten als je een gebruikte Opel Astra koopt?

AD Aankoopadvies Opel Astra, 2009 - 2015, J (vierde generatie)

• De handrem wordt elektrisch bediend. Normaal gesproken is er niets aan de hand, maar in sommige gevallen blijft hij ‘vast’ hangen of schiet juist los.

• De draagarmen voor kunnen behoorlijk klapperende geluiden maken. Vervanging is de enige remedie.

• Bij de Astra Sports Tourer (stationwagon) is het noodzakelijk om de dakreling te inspecteren. Deze willen namelijk geregeld losraken, precies op de kitnaad.

• De meter van de koelvloeistof kan verkeerde waarden aangeven. Het lijkt alsof deze leeg is, terwijl dat niet het geval is. Hier kunnen twee oorzaken voor zijn. Ten eerste een vervuilde of defecte sensor. De andere optie is een defecte vlotter in het koelvloeistofreservoir.

• Grootste punt van aandacht is de handgeschakelde versnellingsbak van de Astra 1.4 Turbo. Maak absoluut een proefrit en controleer op zoemende geluiden bij het accelereren in de eerste of tweede versnelling. Is dit het geval, dan is revisie of vervanging noodzakelijk.

• Nog een punt van aandacht bij de 1.4 Turbo is het koelsysteem. Dat kan namelijk lekkages vertonen. Zowel de thermostaat als de waterpomp moet geregeld worden vervangen.

• Laatste zwakke punt van de 1.4 Turbo is het membraan van de carterventilatie. De twee bekendste symptomen zijn een rokende motor en een hoog olieverbruik.

• Sommige Astra’s zijn uitgerust met stoelverwarming. Controleer of het ook werkt. De ‘mat’ onder de bekleding wil nog weleens dienst weigeren.

• Bij de proefrit is het verstandig om te letten op de besturing. Als deze rond de middenstand nogal wil ‘kleven’, moet het stuurhuis mogelijk vervangen worden als een software update geen soelaas kan bieden.

• De remklauwgeleiders kunnen speling vertonen. Dit is te herkennen aan het geluid van rammelingen bij de achterremmen.

• Afwatering is niet perfect, er kan regenwater in de voorportieren blijven zitten.

Prijzen en aanbod

De Opel Astra is ruim voorradig als occasion. Het is maar te hopen dat de Astra-rijder van schakelen houdt, want een kleine minderheid is uitgerust met een automatische transmissie. Meer dan de helft van het totale aanbod van Astra’s J zijn vijfdeurs hatchbacks. Ook een ‘GTC’, een sportieve driedeurs variant, is te koop. Groter is het aanbod van stationwagons, Sports Tourer genaamd. Verreweg de meeste Astra’s hebben een dieselmotor onder de kap.

De Opel Astra J komt financieel in beeld vanaf zo’n 6 mille. Voor dat geld vind je vroege exemplaren met een kleine dieselmotor, in een vrij eenvoudige uitvoering met flink wat kilometers. De duurste Astra’s van deze generatie zijn 30 mille. Dat zijn hele jonge Astra’s OPC met weinig kilometers. De duurste niet-OPC zijn eveneens jonge Astra’s 1.6 Turbo met zeer luxe uitrusting en weinig kilometers. Deze vind je voor ongeveer 20 mille.

Profiel

In 2009 introduceerde Opel de vierde generatie Astra. De auto deelde qua uiterlijk veel kenmerken met zijn grote broer Insignia. In eerste instantie was de Astra er alleen als vijfdeurs hatchback. Later volgde er in 2010 een stationwagon. Deze heeft een bagageruimte van 500 liter, als je de achterbank neerklapt is er zelfs 1.550 liter beschikbaar. Voor de traditioneel ingestelde klant kwam er ook een Astra Sedan. De driedeurs variant kwam veel later, pas in 2012. Opel zette deze iets anders in de markt, meer als sportieve coupé-achtige dan een reguliere hatchback, maar dan met drie deuren. De Astra GTC is aanzienlijk sportiever afgestemd dan de andere Astra’s. Ook is de GTC voornamelijk geleverd met wat sterkere motoren.

Over die motoren gesproken, het is raadzaam om te zoeken naar een 1.4T of 1.6T. De Astra is er ook geweest met atmosferische 1.4 en 1.6 motoren. De Astra is echter vrij zwaar, waardoor die motoren erg hard moeten werken. In tegenstelling tot de vorige Astra was er geen cabriolet-versie. Althans, niet met een ‘Astra’-badge. Deze auto werd als Cascada op de markt gebracht en gepositioneerd tussen de Astra en Insignia.

De gehele Astra-range werd in 2012 voorzien van een facelift. Er waren wat uiterlijke wijzigingen, maar daarvoor moet je ze eigenlijk naast elkaar zetten om te kunnen zien. Er kwamen twee nieuwe motoren extra op de prijslijst te staan. Een 2.0 CDTI met maar liefst twee turbo’s en 195 pk en een nieuwe 170 pk sterke 1.6 Turbo. Aan de andere kant van het spectrum was er de ecoFLEX met slechts 99 gram CO2 uitstoot. Topmodel was de Astra OPC, die standaard was uitgerust met 20” lichtmetalen velgen, een heftige bodykit, een 280 pk sterke motor en een sperdifferentieel. De Astra J werd in 2015 vervangen door de Astra K.