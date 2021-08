Oprichter Stella: ‘Het is stuivertje wisselen met Gazelle wie de meeste e-bikes verkoopt’

De montagehal van Stella bevindt pal achter de showroom in Nunspeet. Het concept van de fietsenfabrikant - directe verkoop aan de consument - kan niet beter verbeeld worden. Door de traditionele fietsenzaak over te slaan en het geld dat dat oplevert, te investeren in langlopende intensieve mediacampagnes is Stella uitgegroeid tot een serieuze speler. ,,Het is stuivertje wisselen met Gazelle wie de meeste e-bikes in Nederland verkoopt. Wij hebben 17 tot 20 procent van de e-bikemarkt’’, zegt directeur Daan van Renselaar (33).