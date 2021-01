Opties ‘uploaden’? Bij BMW kan het binnenkort ook

Bezitters van een BMW of Mini kunnen accessoires op hun auto in de toekomst aan- of uitzetten. Door de software draadloos aan te passen, worden onder meer camera’s, sensoren en rijhulpsystemen op afstand bediend. ‘Ook een pakket aan speciale geluiden voor elektrische auto’s, gemaakt door de beroemde componist Hans Zimmer, is mogelijk.’

De opkomst van zogenoemde ‘over-the-air-updates’ maken de functies op een auto steeds flexibeler. Eigenaren van een Tesla zijn al bekend met het principe van ‘opwaarderen op afstand’: zodra Elon Musk en zijn mensen bijvoorbeeld een nieuwe versie van een rijhulpsysteem hebben ontwikkeld, stuurt Tesla die update draadloos naar de auto’s. In navolging van het merk uit Silicon Valley begint de Duitse concurrent BMW daar binnenkort ook mee, zij het op een iets andere manier.

De van oorsprong Nederlandse BMW-manager Pieter Nota legt de aanpak van het merk uit München uit in gesprek met onze autoredactie. ,,In de toekomst blijft het zo dat onze klanten een BMW in verschillende uitrustingsniveaus kunnen bestellen bij de fabriek. De ene zal er wat sportiever uit zien, terwijl een andere versie luxer is aangekleed. Wat er gaat veranderen, is dat eigenaren verschillende functies van hun auto’s kunnen aanpassen terwijl de auto al in hun bezit is. Als je iets niet hebt besteld bij het uitkiezen van de auto, kun je dat later alsnog activeren als je dat wilt.”

Volledig scherm De Nederlander Pieter Nota, hier geflankeerd door een BMW X2 © BMW

Andere fabrikanten zoals Audi en Volkswagen experimenteren overigens ook al met vergelijkbare technologie. Zo beschikt de nieuwste VW Golf over een eigen digitale ‘winkel’ waar je functies kunt winkelen, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om het aantal kleuren van de interieurverlichting te verhogen of een geavanceerder pakket aan rijhulpsystemen in te schakelen.

iX

Nota geeft het voorbeeld van de elektrische iX die later dit jaar op de markt komt, volgens het merk zelf de ‘meest vooruitstrevende BMW ooit’. In de basis zullen alle exemplaren van die auto, ongeacht het uitrustingsniveau, beschikken over dezelfde hoeveelheid camera’s, sensoren en andere technologieën. Zo beschikt de iX over geavanceerde rijhulpsystemen die de auto grotendeels zelfstandig laten rijden, maar dat wil niet zeggen dat al die systemen in alle exemplaren ook aan staan. Als je zo’n systeem in eerste instantie niet hebt aangevinkt op je bestelformulier, zal het niet werken. Mocht je daar later spijt van krijgen en het toch willen gebruiken kun je het via het dasboard of een speciale app alsnog afrekenen, waarna BMW de functies op afstand inschakelt.

Zo’n rijhulpsysteem is een extreem voorbeeld, want in de praktijk zullen BMW-rijders vooral minder belangrijke opties aan- en uitzetten, voorspelt Pieter Nota. ,,Er zijn talloze mogelijkheden, maar je kunt om te beginnen denken aan een pakket dat de auto van andere (interieur-) verlichting voorziet. Of aan een pakket waarmee je jouw elektrische BMW andere geluiden laat maken dan voorheen; daarvoor hebben we zelfs speciale sets laten maken door de beroemde componist Hans Zimmer. Je kunt er ook voor kiezen om de functies voor een bepaalde tijd aan te zetten: selecteer een andere afstelling van je elektronisch geregelde onderstel als je sportief wilt rijden, of zet de camera achter de binnenspiegel tijdens je vakantie. Als je er klaar mee bent, schakel je de functie desgewenst weer uit.”

Volledig scherm De nieuwe BMW iX kan straks draadloos worden 'opgewaardeerd' © BMW

De flexibele mogelijkheden om de systemen van de auto aan of uit te zetten, kan ook prettig zijn voor kopers van tweedehands modellen. Had de eerste eigenaar geen adaptieve cruise control aan staan, terwijl jij dat wel wilt? Als de auto de noodzakelijke hardware al aan boord heeft, schaf je het aan via het ‘digitale ecosysteem’ van je bolide en je past je gebruikte auto aan op je eigen wensen.

Extra paar ogen

Het feit dat de BMW’s en Mini’s van de toekomst meer dan ooit verbonden zullen zijn met het internet, heeft ook andere voordelen. Zodra de eigenaar toestemming geeft om de gegevens van de auto met de dealer te delen, kan die de auto op afstand uitlezen en voorkomen dat er storingen optreden. Mocht er toch al sprake zijn van een storing, kan de technicus als een extra paar ogen bepalen of er onderhoud nodig is zonder dat je voor die diagnose naar de werkplaats hoeft. Buiten dat het kopen van auto’s steeds meer online gebeurt, wordt de communicatie met de dealer dus ook alsmaar digitaler.

Volledig scherm BMW Concept i4 © BMW

Tot slot meldt Pieter Nota trots dat de nieuwe aanpak van BMW ‘zeer winstgevend’ kan zijn voor de merken van BMW, maar wat de diverse pakketten en functies voor consumenten gaan kosten (en of je ook weer geld terug krijgt van BMW als je een voorziening weer uit zet) is op dit moment nog niet bekend. Even is duidelijk of het systeem te omzeilen is door slimme thuistechneuten, maar BMW kennende zijn daar vast de nodige beveiligingen voor ingebouwd.

