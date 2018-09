'Ouderen kunnen niet multitasken achter het stuur, jongeren wel'

Duitse wetenschappers hebben een nieuw onderzoek uitgevoerd naar de gevaren van afleiding voor automobilisten. Hun oordeel is vernietigend voor oudere automobilisten.

Ongeveer acht op de tien bestuurders van 65 tot 75 jaar loopt grote kans de controle over zijn of haar voertuig te verliezen of van de weg te raken wanneer ze proberen te multitasken aan het stuur, zo blijkt uit de studie.

Het afleidingsonderzoek werd uitgevoerd door een team in Duitsland met behulp van een computersimulator. Wetenschappers zetten jonge automobilisten - tussen de 20 en 30 jaar oud - en oudere bestuurders, 65 tot 75, achter het stuur van een VW Golf die een virtuele route van zo'n 40 kilometer aflegt over een kronkelige plattelandsroute. In totaal ging het om 124 proefpersonen.

Tijdens het onderzoek werd aan alle bestuurders gevraagd om verschillende taken achter het stuur uit te voeren, waaronder het het invoeren van een postcode in een navigatiesysteem of het kiezen van een nummer in de telefoon. De overgrote meerderheid van de oudere chauffeurs - 78 procent - raakte van de weg en sloeg tegen de stoeprand, vergeleken met slechts 40 procent bij de jongere groep.

Ongeveer 15 procent van de oudere automobilisten reed ongewild ook over de centrale middellijn en kwam terecht op de verkeerde weghelft, terwijl dat bij geen enkele jongere gebeurde. Hoofdonderzoeker, Konstantin Wechsler, van het Instituut voor Fysiologie en Anatomie aan de Duitse Sport Universiteit Keulen, zei dat de studie belangrijke implicaties heeft als het gaat om ongevallenpreventie.

